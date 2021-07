Hosteleros alertan de que las palomas son cada vez más molestas y descaradas

Las palomas tienen dos caras. O más bien la sociedad tiene una doble percepción de estas aves domesticadas. A los niños y a los que no lo son tanto les hace gracia darles de comer migas de pan o gusanitos de maíz. No les hace tanta a los clientes de terrazas que ven cómo se abalanzan sobre sus tapas. Los hosteleros de la Praza Maior y del entorno del parque Rosalía de Castro de la capital lucense se quejan de las molestias que causan.

"A veces queda libre una mesa y van 20 palomas a ella por los restos que quedan, con el consiguiente deterioro de la vajilla y encima en estos tiempos de covid", afirma el encargado de una cafetería de la Praza Maior.

Los aspavientos humanos no las atemorizan si el botín merece la pena. Una empleada de una cafetería del parque Rosalía de Castro asegura que incluso entran dentro del local, no solo actúan en las terrazas, y que "se golpean después contra los cristales" cuando intentan huir.

Ante las molestias que les ocasionan, esta camarera explica que les preguntan a los clientes si quieren tapa porque "si no la toman, las palomas vienen a por ella". Y no rapiñan en solitario, lo hacen en bandadas.

En Lugo se da el caldo de cultivo idóneo para que prolifere esta especie, según explica Marcos Otero, de la asociación lucense Numenius. Tiene a su alcance sus tres factores vitales: refugio, agua y comida fácil.

La muralla o el cuartel de San Fernando son dos palomares improvisados. Las fuentes del centro de la ciudad son otro de los lugares en donde es frecuente localizar a bandadas, y la Praza Maior y el parque Rosalía de Castro son dos puntos en los que acceden fácilmente al alimento.

PROBLEMAS PUNTUALES. Marcos Otero considera que "non hai superpoboación" de estas aves en Lugo, pero "si en sitios puntuais" de la capital lucense "molestan moito", aunque precisa que los problemas "non son tan graves" como en otras ciudades.

Advierte de que no es fácil controlar su población si se dan esas condiciones para facilitarle su estancia y encima se les alimenta. "Nós convertimos as cidades nun hábitat para que as pombas abunden e collan confianza", afirma Marcos Otero.

Además, esta es una especie que tiene unas tasas de reproducción "moi altas", ponen nidos dos o tres veces al año e incluso en invierno si las temperaturas son templadas. Pueden tener "entre seis e oito crías", explica este ornitólogo de la asociación Numenius.

"Cando lle damos migas no Parque e nos fai graza que se acerquen a nós, as pombas asocian a presenza humana con alimento e con alimento fácil", indica Marcos Otero, que añade que "se hai dez minutos unha persoa con cabeza, dous brazos e cinco dedos en cada man lle dá de comer, por que outra co mesmo aspecto que está sentada nunha terraza non llevai dar a súa tapa de arroz ou empanada?".

También destaca que facilita esa presencia en la capital lucense que tiene "poucos" depredadores porque solo hay "dúas ou tres parellas de falcóns".

Entre 750 y 900 ejemplares

Se estima que en la capital lucense hay entre 750 y 900 ejemplares. El Concello tiene contratado un plan de control a cuatro años, por un importe de 10.515 euros en el primer ejercicio. Pretende reducir la población de palomas para minimizar las molestias que causan a los ciudadanos y los daños al mobiliario urbano y edificaciones.



Método

El principal método que se emplean para ese control es la captura de ejemplares vivos.



El Concello hace un llamamiento a la ciudadanía para que no dé de comer a las palomas, tal y como contempla la propia ordenanza municipal de protección y tenencia de animales.