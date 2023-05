El hostelero lucense Iván Fernández deja A Xarra tras 8 años

El empresario lucense Iván Fernández cierra este sábado A Xarra, un bar de la céntrica Rúa Nova, en el que lleva ocho años, tras coger el relevo de otro hostelero que estuvo tres décadas a su frente.



"Funciona muy bien, pero, como tengo otra actividad profesional, no puedo atenderlo en condiciones y lo traspaso", explica Iván Fernández, que a partir de las 20.00 horas celebrará la despedida.



Este sábado cierra las puertas A Xarra, pero retomará su actividad, probablemente conservando su nombre, el próximo 1 de junio de la mano de otro empresario, que ya tiene más establecimientos de hostelería en la ciudad.

Iván Fernández explica que ahora aprovechará para "desconectar" y centrarse en su otra actividad empresarial.



"A Xarra fue mi primer negocio de hostelería, pero no será el último. Regresaré algún día, con algo distinto", precisa.



Dice que se marcha dejando a su negocio con "muy buenas referencias" en internet y en una zona, la conocida popularmente como la calle de los vinos, que es "una referencia" en la capital lucense.



Este empresario ve un hándicap. "La hostelería es muy sacrificada. Cuando todo el mundo está disfrutando, tú estás trabajando", advierte. Pero también encuentra ventajas. "Conoces a gente muy interesante y me voy encantando y agradecido a la clientela que me ha acompañado a lo largo de estos años", señala.