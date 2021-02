La hostelería prepara una vuelta a la actividad al ralentí

No se sabe quién tiene más ganas de que reabra la hostelería este viernes, si los dueños de los negocios para poder hacer caja o sus clientes para socializar. Lo que sí está claro es que esa vuelta a la actividad se producirá de forma contenida. Los empresarios tienen la incertidumbre ante otro revés que supondría una nueva recaída.

"Es lo que nos queda. Tenemos que salir de esta", afirmaba este martes Suso Díaz, de la cervecería Cook. Este local reabrirá tras cuatro semanas cerrado. Funcionó un par de días a finales de enero para recogida en local, pero desistió porque "no cubría gastos".

Como el resto del sector vuelve con prudencia. Recurrirá por ahora a dos camareras y a una cocinera de los 12 trabajadores que tiene acogidos a expediente de regulación temporal de empleo (Erte). En verano, con la terraza a pleno rendimiento y apertura hasta la madrugada, llegó a tener 27 contratados.

Suso Díaz, que seguirá utilizando, como venía haciendo, una aplicación para identificar a sus clientes, augura una prologanda situación "complicada" para los hosteleros. "Como mínimo hasta el verano, siendo optimistas", precisaba.

Augas Férreas, en donde se encuentra este local, Campo Castelo y Divina Pastora serán algunas de las zonas de terraceo de la capital lucense en donde se recuperará cierta normalidad este viernes, propiciada además porque las previsiones meteorológicas son a priori halagüeñas.

Aún así no todos los hosteleros tienen claro si reabrirán o no. Las limitaciones, 30% en interior y 50% en terraza, y hasta las seis de la tarde son un hándicap. Es el caso de aquellos que no disponen de ese emplazamiento exterior, como le sucede a varios establecimientos de la céntrica Rúa Nova.

CONFIANZA. Jesús, que regenta una cafetería, también se muestra cauto ante esta reapertura, tras cuatro semanas de inactividad. "A la gente le hace falta recuperar la confianza en el consumo fuera de casa", advierte.

Esta vuelta será contenida hasta para los hábitos en las provisiones. Si antes de la crisis sanitaria los hosteleros hacían grandes pedidos una vez a la semana, "ahora haremos hasta tres a la semana" en función de las necesidades, dice este empresario, que apostilla "¿quién se arriesgará a almacenar?".

Harán acopio de productos perecederos, pero no se avituallarán tanto de los que no lo son, como por ejemplo bebidas, porque a algunos les pilló con cierto estocaje por el inesperado cierre de finales del pasado mes de enero.

Esa reapertura será al trantrán a la espera de cómo será la respuesta de los consumidores durante este primer fin de semana.

Las empresas de distribución, unas de las principales damnificadas por las restricciones en la hostelería, tampoco prevén cierta recuperación de la actividad para ellas hasta la próxima semana, como ponía ayer de manifiesto Eloy García, que preside la recién creada asociación de este sector Adislugo.