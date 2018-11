La hostelería de Lugo amplía su oferta con la apertura de nuevos locales

La hostelería es uno de los sectores que más empleo genera en la ciudad y uno de los que más cambios de gestión experimenta. Noviembre, uno de los meses tradicionalmente con menor actividad, arranca sin embargo con varias novedades en este gremio. El restaurante Nadela sucede a su homólogo España al frente de los servicios de restauración y cafetería en el hotel Méndez Núñez. La próxima semana abrirá La Urbana en el centro comercial As Termas y este mismo mes, en fecha aún por concretar, también está previsto que lo haga La Fundación en un local que está reformando en el fondo de la Praza Maior.

La Urbana de As Termas será el tercer negocio de hostelería del emprendedor Pedro Barrio. Tiene capacidad para unas 120 personas sentadas en sus 234 metros cuadrados de superficie. «Apostaremos por las hamburguesas de autor», explica este hostelero.

Su puesta en marcha se lleva a cabo en un momento en el que el centro comercial planea una renovación de su zona de ocio, que incluye la apertura de otro establecimiento de hostelería.

Este burger bar ocupará el local en el que estuvo La Fundación, que a su vez se reubicará en el centro de la ciudad, en el bajo del edificio de la Praza Maior en el que nació el poeta Luis Pimentel hace casi 125 años. Los propietarios de La Fundación también se han hecho a un lado para dejar recientemente el testigo del pub que tienen en la Rúa do Miño, el Ambigú. Ahora lo explota Juan Rogero, junto a un socio del gremio de León. Este empresario ya cuenta con otros cuatro locales de ocio nocturno en el casco histórico de Lugo: Gandul, Bambudha, Langer y Ginger.

El Ambigú, que funciona de 19.00 a 3.00 horas, apuesta por ofrecer «un café tranquilo, una copa tranquila, un cóctel bien preparado...», según explica Juan Rogero, que tiene previsto llevar a cabo una reforma en enero y cambiarle de nombre.

«La noche se está recuperando. No es que esté para tirar cohetes, pero yo no me quejo», afirma este empresario de hostelería.

LA PEPITA. También están en capilla otros negocios de hostelería. A principios del próximo año está previsto que desembarque en la capital lucense, en un bajo de la Rúa Bispo Aguirre, La Pepita, un restaurante de hamburguesas gourmet que cuenta con 13 establecimientos en Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Baleares.

Coincidirá más o menos en el tiempo con la reapertura de dos establecimientos históricos de la Rúa da Cruz. El dueño del Bulló Xantar, que se encuentra en esta misma calle, reformará el Bar Anda, que se despidió a mediados de octubre, tras la jubilación del matrimonio que lo dirigió en los últimos 33 años. Y el hostelero de La Encina -cerró también el mes pasado en la Rúa San Pedro-, abrirá un nuevo restaurante en el local dónde estaba el Verruga, que bajó definitivamente la verja a finales de 2015, tras casi 65 años en activo.

Los nuevos establecimientos tomarán el relevo de otros históricos de la capital lucense que cerraron el mes pasado, como el restaurante Breogán, que se despidió tras funcionar desde principios de los años 70, o la pulpería más antigua de la ciudad, Palmira, con más de medio siglo de vida. Curiosamente ambos se encontraban a apenas 100 metros de distancia, entre la Rúa Río Neira y la Praza Mártires de Carral -antes Comandante Manso-.