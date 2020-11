La hostelería hace mudanza en Lugo en tiempos de pandemia

La hostelería no ha perdido su dinamismo en la capital lucense pese a la pandemia. Este es un sector en permanente renovación y el coronavirus no ha frenado esa tendencia. Varios establecimientos de la ciudad han cambio de manos en las últimas semanas o lo harán en las próximas, como por ejemplo el Café Egomundi, en la Ronda das Fontiñas.

La atractiva zona de Campo Castelo sigue moviendo ficha. Al ya anunciado traslado del Ho! Gruf de su actual local al de la cafetería Nevada, se suma la despedida del pub de primera hora Que non Quepo, el templo de Joaquín Sabina en Lugo, que pasa a llamarse Dime que me Quieres, como el título de una canción del grupo Tequila. Al frente estará un veterano de la noche, Marcos García, que lleva 38 años en el gremio.

También toma una referencia artística, en este caso el título de una película, ‘Four rooms’ —codirigida por Tarantino, Robert Rodríguez, Anders y Rockwell—, el alojamiento que abrirá en el Carril de Caiñós.

La peatonal Bispo Aguirre será a partir del mes que viene la nueva ubicación de Como en Casa, un negocio de comida para llevar que precisamente cumplirá en diciembre dos años en el vivero municipal de empresas del CEI-Nodus.

Las emprendedoras Maica García y Marta Vázquez han decidido dar este "gran salto" en plena emergencia sanitaria. La pandemia no las ha disuadido porque se definen como "unas mujeres arriesgadas". Consideran que puede ser «una gran oportunidad» porque pasarán a estar "en el centro de Lugo y en una calle atractiva por la que pasan muchas personas".

"Cuando lo montamos nos decían que era el negocio del futuro porque nuestro producto de comida casera y sana está pensado para personas que no tienen tiempo para cocinar, o no tienen tiempo para comprar, o no tienen tiempo para pensar qué comida tienen que preparar", afirman estas emprendedoras, que en su nuevo emplazamiento pretenden ampliar su servicio al fin de semana.

Desde el pasado 1 de octubre la cafetería Pasarela, enfrente del antiguo Hospital San José, es regentada por David Rodríguez, un joven de Portomarín, de 29 años, que estuvo durante cuatro años al frente del Náutico de su villa natal.

Pese a la que está cayendo, sostiene que el suyo es "un proxecto a longo prazo". Ha tenido que reconvertir su oferta inicial y desde hace una semana sirve cafés para llevar de lunes a viernes. "Fágoo para dar un servizo, non ía pechar agora que acababa de abrir», precisa este joven emprendedor, que dice que se trata de «aguantar e esperar que isto se resolva o antes posible".

Recuerda que ya iba a coger esta cafetería en marzo, pero que el estado de alarma decretado entonces hizo que diese marcha atrás.