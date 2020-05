La hostelería es uno de los sectores que camina más lentamente hacia la denominada nueva normalidad. El próximo día 11 podrán abrir las terrazas con un 50% de aforo, tras rectificar el Gobierno que inicialmente solo permitía el 30%. Reanudar la actividad solo en el exterior y con mitad de capacidad no convence a los hosteleros lucenses. Desde la asociación provincial, su presidente, Cheché Real, dice que estaría dispuesto a hablar "a partir como mínimo del 75%" porque, a su juicio, el porcentaje autorizado por ahora es "absolutamente insuficiente", aunque evidentemente la de abrir o no es una decisión voluntaria de los empresarios.

"Con una terraza no se mantiene un local y con el 50% menos", afirmaba Cheché Real, que exige además que se dé a conocer el protocolo de medidas higiénicosanitarias que tendrán que aplicar los hosteleros "para generar confianza al cliente y por propia seguridad de los trabajadores".

Uno de los empresarios de la capital lucense que por ahora tiene decidido no abrir el día 11 es Dámaso Expósito, que cuenta con el restaurante Terra do Miño, en el Paseo do Rato, y la cafetería del parque Rosalía de Castro, entre otros establecimientos. "Hasta el día 25 como mínimo no se puede pensar en abrir", dice.

Dámaso Expósito, que recuerda que en su caso tiene amplias terrazas, advierte de que el problema no es solo el aforo de estas si no otros factores que pueden influir en su rendimiento. "No estamos en Canarias, ni en Baleares, si vienen 15 días malos cómo hacemos, no tendríamos ingresos porque solo podemos atender en el exterior y la reapertura supone unos gastos de personal, luz, agua...", precisa.

Otro de los factores que condiciona, a su juicio, la viabilidad de esa reapertura son las restricciones en la movilidad de los ciudadanos. "¿Puede venir un deportista después de las ocho de la tarde, unos padres que salgan con sus hijos o una persona durante su horario de trabajo o cuando ya haya acabado su jornada laboral?", se pregunta Dámaso Expósito.

A partir de este lunes se puede recoger comida en locales

La fase 0 de la desescalada contempla que los establecimientos de hostelería pueden ofrecer comida para recoger en el local, hasta ahora solo estaba permitido el servicio a domicilio. Entre otros requisitos, el establecimiento deberá disponer de geles hidroalcohólicos y a la salida deberá haber papeleras que no se accionen manualmente, además de respetar la distancia de seguridad y que solo se puede atender a un cliente por trabajador. Concertando previamente el horario de recogida del pedido.

Sin altas

La asociación de hostelería considera que este servicio solo lo prestarán aquellos negocios que ya están funcionando con reparto a domicilio. Duda de que reabran otros.