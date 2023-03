La hostelería afronta con incertidumbre la Semana Santa por la falta de personal

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. La mayoría de los albergues privados del Camino de Santiago reabren ante la previsible afluencia de peregrinos. Pero pese a las buenas expectativas, a tres semanas vista la hostelería lucense afronta con incertidumbre estas vacaciones de primavera que suelen activar el sector de cara a la temporada alta estival.

El principal motivo que siembra esas dudas es que la hostelería, como otros sectores, está sufriendo carestía de mano de obra. Muchos negocios han optado por reducir los horarios de apertura al público porque, por una parte, no disponen de personal suficiente para atender y, por otra parte, para facilitar además la conciliación laboral y familiar de sus trabajadores.

Si antes los establecimientos abrían desde primera hora de la mañana hasta entrada la madrugada, ahora suelen cerrar varias horas por la tarde e incluso algunos restaurantes concentran su actividad de jueves a domingo.

Ruta Jacobea

En esa reorganización andan los establecimientos que tienen sus intereses al pie del Camino de Santiago, uno de los polos de atracción turística de la provincia de Lugo y del vecino municipio de Melide con vistas a la Pascua.

La gerente de la samonense A Cantina de Renche, Ana María López, considera que los establecimientos lucenses de la ruta jacobea le podrían sacar mucho más provecho a este filón económico si tuviesen la posibilidad de ampliar sus plantillas. Aún así en municipios como Portomarín y Palas de Rei hay proyectos para abrir más hospedajes para atender a los peregrinos.

Todos los sectores seguimos con problemas. No hay transportistas, no hay trabajadores para talar la madera, no hay para la construcción, no hay para la pesca..."

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl), Cheché Real, reconoce que la falta de personal es "alarmante", pero precisa que es un mal común a otros oficios.

"Todos los sectores seguimos con problemas. No hay transportistas, no hay trabajadores para talar la madera, no hay para la construcción, no hay para la pesca...", afirma Cheché Real, que recalca que no es que solo falte personal sino que además se precisa "con formación".

Más preparación

Coincide con esta última apreciación el propietario de la pulpería A Garnacha de Melide, José Ernesto Pereira, que asegura que "non hai xente cualificada".

Este empresario melidense cuenta con 37 trabajadores en sus cuatro negocios. En su caso dice que no padece este problema porque "vou mantendo todo o ano" la misma plantilla. Destaca que esa situación propicia la competencia de unos negocios con otros que "se quitan o persoal".

Los carteles de se buscan camareros y, sobre todo, cocineros se repiten en muchos negocios de la provincia de Lugo, como en A Mariña, pero también hay excepciones como explican desde el restaurante Voar de Ribadeo. "Tengo la suerte de haber encontrado, tengo cubierto lo que necesito para esta temporada, un equipo que me resuelve", asegura el gerente de este establecimiento, David Molejón, para quien lo más difícil es contratar a un cocinero.

Pese a que desde hace un año se augura un enfriamiento del consumo debido a la subida de los precios, esto parece que tampoco se registrará en esta Semana Santa. El año está discurriendo con actividad. Por ejemplo, es complicado conseguir una mesa para comer los fines de semana en un restaurante de la capital lucense si no se dispone de reserva previa.

José Ernesto Pereira de A Garnacha asegura que "se presenta unha boa Semana Santa, como o resto do ano", con el Camino Francés como su principal aliado. Este empresario de Melide explica que ya tiene "moitas reservas", sobre todo por parte de peregrinos "extranjeros".

Martín Mantilla: "Hay que reflexionar, pues algo no se hace bien"

El día 23 de este mes volverá a abrir su puertas el restaurante Berso, situado en el centro de la capital del Amandi, tras un parón de dos meses para realizar trabajos de reforma y ampliación del local y dotar la cocina de un horno tradicional, de leña, en el que hacer asados e incluso cocer pan. Su propietario, Martín Mantilla, dice que tiene suerte al tener la plantilla cerrada, pero que sabe de muchos negocios como el suyo, y también cafeterías, que se las ven y se las desean para encontrar personal.

Aboga por un ejercicio de reflexión en el sector, pues cree que "algo no estamos haciendo bien". Dice que los salarios "no son malos, pero la gente sigue escapando de este trabajo. Creo que tiene mucho que ver el tener que trabajar los fines de semana. Ahora, la gente los quiere para descansar".

Rondaremos el cien por ciento de ocupación. De hecho, ya tenemos muchas reservas concertadas "

Mantilla aboga por buscar "una fórmula que sirva para hacer más atractivo este sector". Por lo que respecta a las expectativas de su negocio durante la Semana Santa señala que esta es la que "marca la temporada, cómo será el verano". Apunta a que si el tiempo acompaña, "rondaremos el cien por ciento de ocupación. De hecho, ya tenemos muchas reservas concertadas".

Ana María López: "Los negocios del Camino están a medio explotar"

La falta de trabajadores es un problema que sufren los establecimientos de la ruta jacobea, como A Cantina de Renche, en la parroquia samonense del mismo nombre. "Tenemos los negocios en el Camino de Santiago a medio explotar por falta de personal ", lamenta Ana María López López, quien regenta este local junto a su marido.

Ellos disponen de bar, cocina y quieren poner en marcha alojamiento con cuatro habitaciones, pero para abrirlas están pendientes de contar con personal. También se vieron obligados a recortar servicios y en invierno no pudieron ofrecer cenas.

A Cantina de Renche busca un trabajador para todo el año, a jornada completa o media, como prefiera el contratado. Ni todavía así, dice, lograron encontrar a alguien y ello a pesar de que su anuncio en las redes sociales fue compartido más de un centenar de veces.

Está complicadillo en general, desde el carpintero hasta el electricista también lo comentan, pero en hostelería creo que estamos peor"

Es una situación que sufren otros establecimientos hosteleros de la zona, apunta, pues "en la localidad de Triacastela dos bares también buscan y en Samos pasa lo mismo". "Está complicadillo en general, desde el carpintero hasta el electricista también lo comentan, pero en hostelería creo que estamos peor", afirma.

José Manuel Pereira: "Necesitamos cocineros como el comer"

El Resort Thalasso Cantábrico Las Sirenas, en Covas, es el complejo hotelero de mayor capacidad de A Mariña —con un hotel de cuatro estrellas superior de 145 habitaciones, otro de 26 y apartamentos de 65— con 700 plazas en total tiene abiertos varios procesos de selección de personal para esta temporada, pero lo que más urge es uno o dos cocineros. "Necesitamos cocinero como el comer, es el puesto que más nos urge cubrir y tendría posibilidad de continuidad", afirma el gerente, José Manuel Pereira, pues cuentan con dos cocinas, la del restaurante a la carta y la que sirve a los bufés del hotel, eventos y grupos.

"Lo necesitamos cuanto antes ", reconoce, ante una Semana Santa que en Viveiro significa lleno total, sin embargo lamenta que apenas hay candidatos. "Ofrecemos estabilidad, los horarios son relativamente buenos y las condiciones no son malas, pero estamos aquí y hay mucha demanda", lamenta.

Ofrecemos estabilidad, los horarios son relativamente buenos y las condiciones no son malas, pero estamos aquí y hay mucha demanda"

De cara a esta temporada el establecimiento también necesita "tres o cuatro camareros, desde Semana Santa y para todo el verano", otras cuatro personas para limpieza y pisos y otra para el Thalasso, para la que requieren titulación relacionada.

Reservas ya del 30% al 50%

Las previsiones para Semana Santa son buenas, pero a expensas de las condiciones meteorológicas. Lo saben bien en Viveiro, donde la celebración declarada de Interés Turístico Internacional atrae a miles de personas.

PROCESIONES "Semana Santa siempre es de última hora, pero si hace buen tiempo se llena", dice el gerente de Las Sirenas, José Manuel Pereira. "Ahora mismo estamos sobre un 30% y llegaremos al 100% seguro", añade. A estas alturas los fines de semana ya se trabajan bien y viendo su evolución cree que "va a ser un buen año".

LA CAPITAL LUCENSE Viveiro y Ribeira Sacra serán en principio los destinos más demandados en Pascua. Lugo figura por detrás. Aún así Jacobo García del Hotel Méndez Núñez dice que ya tiene casi el 50% para esa semana.

"Cierran más negocios de los que abren"

Con el nuevo año se ha apreciado una sensible baja de establecimientos de hostelería, sobre todo, en la capital lucense. El presidente de la Apehl, Cheché Real, le quita hierro. "Cierran más de los que abren, pero por ahora no es preocupante", asegura.

ALQUILERES Cheché Real solicita a los dueños de locales que "adapten las rentas porque en este momento no se pueden pagar los alquileres de otras épocas".