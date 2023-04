La hostelería abierta a todas horas pertenece ya al pasado

La hostelería es el sector que más atrae a los usuarios, que encuentran en ella una válvula de escape a su estrés diario, y uno de los que menos cautiva a los aspirantes a un puesto de trabajo. Cuando la mayoría de los ciudadanos disfrutan de sus horas de ocio, sus empleados tienen que estar detrás de la barra atendiéndolos. La falta de personal, que se agrava cuando se avecina la temporada estival, y la imperiosa necesidad de conciliar vida laboral y familiar están generando que este gremio esté en un permanente reajuste de horarios y de modelo de negocio en la provincia de Lugo.

Esos dos factores han condicionado a hosteleros a abrir sus establecimientos de jueves a domingo o a cerrar dos o tres horas al mediodía. Otros le pasan la llave a la puerta a media tarde. Los hay también que han reducido sus servicios, o que han descartado emprender nuevas aventuras empresariales o incluso han bajado la verja definitivamente.

Los establecimientos de hostelería que abrían de sol a sol para atender a cualquier hora a sus clientes, en jornadas laborales maratonianas, ya han pasado a la historia.

El empresario Norberto Rodríguez se anticipó al debate de la semana laboral de cuatro días. Optó desde que puso en marcha la parrillada Caminito en Lugo hace ocho años por abrir solo de jueves a domingo. Al principio dice que lo hacía con la intención de captar clientela y una vez conseguida ampliar la apertura a martes y miércoles. "Pero cambié de opinión, cuando probé no me convenció", dice este hostelero, que recuerda que lo aplicó por ejemplo durante la pandemia.

Explica que abrió el pasado miércoles para que sus clientes presenciasen por televisión el partido que disputaba el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero asegura que "no tuve mucha gente, tuve más el jueves, que no había fútbol".

Aunque solo abre cuatro días, aclara que el personal que tiene contratado a jornada completa cumple "las 40 horas semanales". Norberto Rodríguez se muestra "contento" con su plantilla, formada por 11 trabajadores.

Una apuesta similar es la del restaurante Val dos Soños, que se encuentra en Duancos (Castro de Rei), regentado por Ramiro López, que abre sus comedores de miércoles a domingo.

Hace no tantos años era impensable que un establecimiento de hostelería no tuviese horario continuo, hoy en día esos son los menos y son más los que suelen cerrar alguna hora por la tarde.

Rubén Seco, que tiene desde hace cinco años el bar Recatelo en el céntrico barrio del mismo nombre de la capital lucense, pasa la llave los domingos y de lunes a sábados unas tres horas al mediodía. Ese reajuste responde, según cuenta, a la falta de personal y a que "por las tardes, después de la comida, hay menos clientela".

Tope nocturno

Hace cuatro años una veintena de restauradores de la capital lucense constituían un frente común para cerrar sus establecimientos a la una de la madrugada como muy tarde, salvo en fechas señaladas, para así facilitar la conciliación familiar y laboral.

Esa medida se implantó, pero no prosperó la de aplicar lo mismo tras la comida del mediodía, pero, según explica Álvaro Villasante, del restaurante Paprica, "non callou porque tiñamos diferentes modelos de negocio".

Este cocinero advierte que a raíz de la pandemia han cambiado los hábitos de los clientes. "Rara vez quedan ata a unha da madrugada. Antes a xente non viña cear ata as dez media, agora é raro quen vén a esa hora e se o fai pregunta se non é tarde", afirma.

Marta Rajo, que tiene el bar Agarimo en Monforte de Lemos, le pasa la llave a su local a las cinco y media de la tarde, de lunes a viernes, y a las 14.30 horas, los sábados. Lo hace porque, según asegura, "el 80% de la caja la hago por la mañana".

No amplía además horario porque "si meto un empleado, entre sueldo y seguro me cuesta unos 1.600 euros y el bar no me da para pagarle, tendría que tocar de mi parte". Añade que desde hace un año y medio trabaja sola porque "así veo un duro, sino no".

Esta hostelera asegura que le resulta "muy complicado" contratar personal porque la oferta es "para verano, aunque el horario es cómodo, porque no trabajan los sábados por la tarde ni los domingos".

Marta Rajo dice que la administración "tampoco ayuda". Recuerda que en la pasada Feira Medieval monfortina contrató a dos camareros por un día y pagó "47 euros de seguro por cada uno".

Quien también ha optado por ajustar sus horarios al perfil de sus usarios es la Casa do Franco, que está en Furela (Samos). A su frente está desde hace dos décadas el matrimonio formado por Ángeles López y Alberto López. Como "más del 90%" de su clientela son peregrinos, que en esta época del año son sobre todo extranjeros, ya solo abren media jornada, de 8.00 a 17.00 horas, de lunes a sábado, y hasta las dos del mediodía el domingo.

"Desde hace dos o tres temporadas solo abrimos por la mañana porque por las tardes no pasan peregrinos y no hay clientela de la zona", afirman.

El Camino, una de las zonas más afectadas

Gelín Castro y su esposa Chus dirigen el restaurante Ultreya en Palas de Rei, un negocio familiar fundado hace 45 años que va por la segunda generación. De lunes a jueves abre de 8.00 a 18.00 horas –viernes y sábados amplía hasta medianoche– debido "a la falta de personal, al descanso de este y a que las tardes son más flojas hasta el verano".



Condiciones

Los locales de la ruta jacobea, ahora que se acerca la avalancha de peregrinos, son de los más afectados por la carencia de personal. En este restaurante de Palas cuentan que buscaban un camarero y que "non apareceu ninguén" pese "ás boas condicións que ofrecemos, 1.300 euros mensuais e libranzas unha fin de semana e a seguinte domingo e luns".