Una hostelera, que regenta un bar en la zona de la Avenida da Coruña, en Lugo, denunció a un cliente por haberla lesionado en un antebrazo al lanzarle una banqueta.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la noche. La mujer declaró que le llamó la atención al cliente por estar "molestando" al resto de la gente al estar, dijo, "bajo los efectos del alcohol", comunicándole que no le servía bebida.

A raíz de esto, el hombre "se alteró mucho más", contó la hostelera, quien añadió que fue insultada por él al tiempo que rompía una copa contra la barra, tras lo cual llamó a la Policía.

Al cabo de un tiempo, el hombre volvió y, según la denuncia, tras insultar a la mujer, le lanzó una banqueta, golpeándola en el antebrazo al tiempo que rompía una bombilla, por lo que fue requerida de nuevo la Policía.

Esto no impidió, en cambio, que el hombre regresase, de nuevo, al bar sobre las once y media aunque, según la denunciante, esta vez no se atrevió a entrar al decirle esta que era grabado.