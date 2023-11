El hospital de Calde pasa días sin disponer de agua caliente ni calefacción y con goteras

Trabajadores de Calde denunciaron el domingo que el hospital llevaba días sin agua caliente ni calefacción y con importantes goteras que habían ido aumentando los últimos días, a medida que continuaba lloviendo.

Según uno de ellos las goteras comenzaron más tímidamente a raíz de una avería en un baño de la unidad residencial, lo que provocó filtraciones en dos lugares distintos del centro: en el entorno de la cocina y en una zona de terapias. Inicialmente eran menos visibles pero el domingo muchos de los trabajadores empezaron a compartir fotos de los cubos y toallas colocados para frenar la acumulación de agua y vídeos donde se observa una caída sustancial de agua.

Los problemas en el centro son "constantes", según señalaron, y a menudo alguno de esos fallos se solventa y se vuelve a producir días después. Explican que desde el domingo no hay agua caliente, lo que ha impedido el aseo a los pacientes, mientras que sí hubo calefacción los últimos días, pero no el fin de semana anterior y que a lo largo de la semana funcionó con normalidad unos días y otros no. Además explican que las goteras se producen con relativa frecuencia.

Por su parte, el Sergas atribuyó estos problemas a una avería en la central de biomasa registrada el fin de semana y que en la mañana del domingo quedó solucionada, por lo que el centro pasó a contar con calefacción y agua calidente operativas. Aunque el personal achacaba las goteras a otra razón, desde el área sanitaria se puntualizó que eran consecuencia del fallo producido en la central de biomasa y aseguró que, una vez resuelto, había dejado de haber goteras por condensación.

Como había dejado de estar operativa hace días se había producido un enfriamiento que propició condensación que, al irse acumulando, habría provocado las goteras.

Pese a todo, los trabajadores dicen sentirse "abandonados" y los más veteranos, los que ya estaban prestando servicio en el antiguo hospital psiquiátrico de Castro creen que el traslado se hizo tras realizar obras de adaptación muy someras y que el edificio tiene problemas recurrentes fruto de que la remodelación no fue lo suficientemente profunda.

Una vez, en la de una habitación observé que faltaba el sumidero y que se podía perfectamente ver la habitación que estaba debajo"

"Por ejemplo, habían dejado las bañeras en las habitaciones. Imagina la situación de pacientes ancianos que tienen que usar una bañera porque no se habían puesto duchas. Ahora sí que hay duchas pero sigue habiendo muchos problemas. Una vez, en la de una habitación observé que faltaba el sumidero y que se podía perfectamente ver la habitación que estaba debajo", apunta.

Otros aseguran que la atención a las averías y problemas que se registran en Calde no se asumen con la misma celeridad que las que pueden afectar al Hula, por ejemplo.

Los dos hospitales comparten servicio de mantenimiento y, de hecho, la Xunta contrató el de equipos industriales e instalaciones de climatización, electricidad y protección contraincendios de todos los centros del área, incluido Calde, el año pasado por 2,8 millones de euros y con una duración de tres años. El contrato incluye revisiones periódicas.