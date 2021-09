El horario de cierre se queda corto para mucha gente, aseguran los hosteleros

"A xente ten ganas de saír, de socializar, despois de ano e medio encerrados, nótase que hai ganas. Penso que, se puideran, algún quedaría ata a seguinte apertura", explica Suso Díaz, propietario de Cook, un establecimiento de ocio nocturno que cierra ahora a las tres de la mañana, un proceso que suele supervisar la Policía.

Casi cada noche, a diez minutos del horario de cierre, una patrulla de la Local comprueba que, efectivamente, la gente se levanta de la terraza y se va. "Fannos un favor porque, ao ver a Policía, a xente marcha. Se non sería máis complicado, tardarían máis", explica el empresario.

Por lo que sabe casi todos los locales de ocio nocturno de la ciudad reciben una visita similar a esas horas, en unos casos la Local, en otros la Nacional, pero en todos se aseguran de que, efectivamente, se cumple con el horario establecido.

"Tamén é certo que hai quen marcha do local e queda na praza. Hoxe en día, cos móbiles, enseguida alguén pode poñer música e, se non volve a Policía, quedar aí hora"», explica.

Lo cierto es que entre los grupos que más que hacer botellón son reticentes a irse a casa y ven cómo cierran los locales con ganas de tomarse la última se comparte el contacto de una tienda 24 horas con reparto toda la noche. Además de la bebida, también hace llegar hielo y vasos de plástico.

Alejandro Losada, propietario del Ho Gruf!, dice que, efectivamente, hay clientes que remolonean, pero son los menos. Su método para asegurarse de vaciar la terraza a tiempo es la antelación. "A las doce y media empezamos a a avisar y a la una menos cuarto dejamos de servir para que a la gente le dé tiempo a acabar sus consumiciones. Con la terraza que teníamos antes, que era mucho más pequeña, no sería necesario, pero con esta sí porque si no sería imposible asegurarnos de que se vacía a la una", explica.

Por supuesto, hay quien se queja o que quiere pedirse la ultimísima in extremis. "Pero a la mayoría de la gente le dices que es por imperativo legal y lo entiende", dice.

También él observa que hay ganas de salir y espera que, a partir de ahora, la situación epidemiológica permita aforos y horarios más generosos. Después de estrenar recientemente un nuevo local, ha ganado espacio en terraza pero no solo ahí. "Es una pena no poder usar la barra en un sitio como este. Servir en barra no es igual a servir en terraza, es más cercano, más personal y se crea otro ambiente", explica. Entre las obras que hizo al nuevo local están los sistemas para renovación de aire. "Funcionan muy bien, se ve en el medidor de CO2", señala.

Para Díaz, la gente está saliendo más porque "ten confianza, con estas taxas de vacinación está tranquila, non sei o que pasará dentro de dous meses cando fagamos máis vida en interiores, pero polo de agora esa é a miña impresión".

En esta tesitura también él espera que se acaben por relajar los aforos. Para dar solución a los botellones -que provocan ruido y suciedad- cree que habría que contemplar horarios más escalonados para distintos tipos de locales. Así, los que tienen licencia de bar, cerrarían a la una; los pubs a las tres, los cafés-concierto a las tres y las discotecas a las cinco y de esa forma, en el tránsito de uno a otro, se iría drenando la clientela. Además, los incombustibles tendrían un local al que ir. "Porque o que pense que os mozos non van saír equivócase", recuerda Díaz. "Todos perderíamos unha hora pero sería un bo xeito de ter ocio nocturno seguro", dice. A su juicio, el control de aforos, renovación del aire o capacidad para hacer seguimiento de brotes si se produjera uno no tiene parangón en un local en comparación con cualquier botellón en la calle o un piso.