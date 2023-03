Homenaxe a todas as Celsas e Manuelas da Praza de Abastos

Celsa Rodríguez Trigo ten 87 anos e durante 43, a metade da súa vida, acudiu a vender carne á Praza de Abastos, a un posto que rexentaron primeiro os seus bisavós e despois os seus pais e que agora está nas mans do seu fillo, a Carnicería Somoza. Manuela González Méndez, ten 85 anos e aínda acode cada venres con produtos da horta ao soto da Praza, a onde xa acompañaba á súa nai de nena.

Manuela e Celsa son, directa e indirectamente, dúas das vendedoras máis veteranas da Praza e recibiron unha homenaxe da Concellería de Participación e Servizos da Veciñanza con motivo do Día da Muller. Foi o xeito no que o departamento que dirixe a nacionalista Cristina López quixo recoñecer o traballo persoal destas dúas mulleres e o labor das praceiras en xeral, un oficio moi feminizado, máis aínda antes que agora.

Poucas horas despois da homenaxe, na que recibiron flores, agarimosas palabras de López e o calor dos compañeiros da Praza, as dúas mulleres coincidían en sinalar que "nunca nunha destas" se viran. Estaban "felices" e "agradecidas" pola sorpresa que supuxo e "porque está ven que recoñezan os vellos", sinalaba Manuela xa dende a súa casa de Cuíña.

Dende alí partía cada mañá dende nena coa súa nai cara a Praza de Abastos "coas cestas na cabeza". Primeiro andando; despois nun burro; máis adiante, no autocar de Andrés do Mato e co tempo, no coche propio. Agora é a filla de Manuela quen a leva e a trae cada venres a un mercado que pouco ten que ver co que coñeceu de nena. "Daquela vendíamos só os de carón de Lugo. Agora cos coches veñen de todos os lados", sinala.

O coche foi un adianto pero tamén supuxo cambios á hora de mercar que prexudicaron os mercados tradicionais, opina Manuela. "Agora como se chega en coche ás froiterías e aos supermercados hai quen prefire pagar 3 euros por unha manda de grelos alí en vez de 1 na Praza, e iso que é máis grande e máis fresca", di sen perder a oportunidade de promocionar o produto da casa. O afastamento do bus —agora para en Bolaño Ribadeneira— tamén resta clientes de idade avanzada, asegura.

O segredo para vender, conta, é levar variedade. "Se levas unha soa cousa non dá nada", di. As leitugas e os guisantes son algúns dos produtos que máis vende, moitos aínda os cultiva ela e con outros axúdalles a filla. "Xa teño os allos grandiños", explica unha muller afeita ao traballo e que na Praza é feliz pola oportunidade que lle dá de ver e de conversar con coñecidos. "Vou para alí como se fose a miña casa", asegura.

Celsa xa non vai á Praza como lle gustaría porque ten dificultades para moverse e iso que, comparadas coas instalacións de hai corenta anos, as de agora son un luxo di. "Antes se chovía, chovía por nós. Se nevaba, nevaba por nós. Agora é unha marabilla. É bonita, está limpa...", sinala.

Tampouco o traballo se parece ao de antes, cando os carniceiros ían polos pobos mercando os porcos, os coellos e as galiñas que logo mataban e preparaban na casa. "Agora todo o serven na Praza. Antes eran outros traballos", di.

O Concello quixo recoñecer no Día da Muller "o esforzo destas dúas mulleres ao longo dos anos. Axudaron a que o Mercado e a Praza de Abastos de Lugo sexan actualmente dous espazos de gran importancia para a veciñanza", afirmou a concelleira nunha xornada na que a vontade foi valorar o labor de todas as Celsas e Manuelas.