"Los hombres gestionan peor el estrés"

Marta Vales-Villamarín Merino hizo Derecho y trabajaba en una notaría, pero vivía con mucho estrés. Tanto que su cuerpo le dijo basta y, como ella dice, la invitó a parar. Le hizo caso, decidió detener su ritmo y descubrió en el mindfulness una nueva forma de ver y de ganarse la vida. El próximo día 15 dará un taller, a las siete de la tarde en el Cei-Nodus de Lugo. Hablará sobre inteligencia emocional para emprendedores.

¿Tiene algo que ver el mindfulness con la inteligencia emocional?

El mindfulness es la base de la inteligencia emocional. Si no hay presencia, no hay atención y desde el mindfulness elijo cómo actuar. Para los emprendedores, es importante manejar la inteligencia emocional. La autorregulación es necesaria para combatir la incertidumbre, la ansiedad, el estrés, el cansancio... y desarrollar la empatía. Hay que tener en cuenta que bientener no es lo mismo que bienestar.

¿Es cierto que la inteligencia emocional tiene la llave para solucionar muchos problemas?

La inteligencia emocional nos permite identificar lo que sentimos y aceptamos y regular nuestras emociones. También nos da habilidades sociales y nos ayuda a saber negociar.

¿Deberían ser la inteligencia emocional y el mindfulness materias que se estudiasen en la escuela?

Comencé a dar talleres en adultos porque cuando iba a los colegios me decían los niños, asombrados: "¿Pero esto lo saben los adultos?". Ya hay programas específicos en las aulas donde se trabajan competencias como saber decir no para querer decir sí, pero debería ser una asignatura tan importante como el resto porque, entre otras cosas, nos despiden de un trabajo muchas veces por falta de inteligencia emocional.

¿Cómo definiría el mindfulness?

Dicen que la felicidad llega desde estos cuatro pilares: el mindfulness, la generosidad, la gratitud y la actitud prosocial. El mind-fulness es la capacidad de estar presente aquí y ahora, con intención y sin juzgar la experiencia. También es el arte de vivir amablemente el presente.

¿Hay mucha diferencia entre el mindfulness y la meditación?

La meditación es la herramienta con la que se ejercita el mindfulness. Es la capacidad de hacer actividades cotidianas pero de forma presente, trabajando con la atención y la concentración.

¿Por qué es tan necesario el mindfulness en nuestras vidas?

Porque casi en la mitad de nuestro tiempo (el 47 por ciento) no vivimos el presente sino el pasado o el futuro y dentro de este, el 80 por ciento del tiempo estamos en lugares de dolor, de sufrimiento innecesario. Con el mindfulness, en cambio, llevamos la atención al cuerpo y a la respiración.

¿Debería ser un hábito?

Por supuesto. Nos ayuda a volver al presente, a regular las emociones y a conocernos. Y una mente más calmada es una mente mucho más clara. El mindfulness es un botiquín emocional que nos lleva a cualquier lado.

¿Quiénes necesitan más mindfulness: los hombres o las mujeres?

En los talleres que doy, el 99,9 por ciento de asistentes son mujeres. Ellos gestionan peor el estrés que nosotras, que nos abrimos más.

¿Cuántas veces hace usted mindfulness al día?

Todos los días y no me lleva mucho tiempo. Es raro que pase de la media hora.