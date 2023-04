El hombre rescatado dos veces de O Garañón narra su "negra" vida

Ayoub Htim nació hace 23 años en Marruecos, cuando tenía 16 años cruzó el Mediterráneo en una moto de agua para estudiar y ganarse la vida en España y, siete años después, y tras dar tumbos por al menos una docena de ciudades y pueblos, casi siempre con base principal en Lugo, lo ve "todo negro". Siente tal desamparo que en menos de una semana se subió dos veces a una de las torres de O Garañón con el fin de arrojarse.

Fue rescatado por tres policías —los mismos agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional en las dos ocasiones— y ahora él quiere contar su "verdad", dice. Tras media hora de relato dice que se siente un poco mejor, pero sigue mostrando el mismo rostro lloroso y desencajado que lo acompaña desde hace días. Echa de menos a su hija, de cinco meses, que está con su madre y su hermano después de que el sábado la mujer acudiera a la Policía Local a denunciar que él la maltrataba y los tres acabaran dejando el piso que compartían.

El joven niega que alguna vez hubiera maltrato y cuenta su versión de los hechos sucedidos ese día. "El niño [de cinco años] estaba encima de la niña [de cinco meses] y le grité porque la estaba aplastando. Ella entró y me lanzó el móvil a la cara y yo le dije: no eres un hombre para que te pegue, porque si no te pegaría, pero yo no soy machista, ya sufriste maltrato y yo no te voy a hacer eso", cuenta que le dijo. "Pero ella cogió el niño y se fue a la Policía Local. Yo vestí a la niña, la puse en el carro, me fui para allí, la dejé y me escapé a O Garañón", continúa el relato.

Ayoub se encaramó por segunda vez a una de las torres, de más de siete pisos de altura, en un estado mucho más nervioso que la primera, por lo que la Policía tuvo más dificultades para calmarlo y para bajarlo. De allí fue llevado al hospital, donde cuenta que fue atado a una cama y tratado con brusquedad por personal de seguridad que ayudó a sujetarlo. "El médico vino a pincharme algo para que me calmara, yo me movía mucho porque tenía mucha ansiedad", admite.

Transcurridos varios días, el joven quiere contar que no es un maltratador —"si lo fuera estaría en la cárcel", dice— y que la orden de alejamiento que le ha sido impuesta no tiene razón de ser. Asegura que desde que empezó a vivir con la madre de su hija se preocupó de cuidar de ella y de los dos niños y que hasta renunció a su Risga para que le fuera concedida esa ayuda a ella. Ahora se ha quedado él en un piso cuyo alquiler paga "con ayuda del trabajador social" y vive con los "200 o 300 euros" que su madre le envía alguna vez desde Marruecos y con alguna otra ayuda, como la del Banco de Alimentos. Busca trabajo, porque tiene experiencia y "diplomas", cuenta, "de español, de gallego, de cocinero, de ayudante de cocina, de mozo de almacén y de manipulador de alimentos", aunque su estado de salud no es el mejor en este momento.

"En el Hula me dieron medicación, pero sigo mal. Me dieron cita urgente en la Praza de Ferrol para el día 14 para el psicólogo o el psiquiatra", explica, pero dice que le cuesta abrirse. También a los amigos —en Lugo no tiene familia— "porque nadie puede ayudarme", concluye.

El 024 es el teléfono gratuito al que pueden llamar las personas con pensamientos suicidas o conocedoras de alguien en esa situación.