El hombre que lo sabe todo, menos bailar

En la biblioteca de Carlos Dafonte nunca se sube la persiana. La luz del día desgastaría los lomos de los libros que abarrotan las librerías y crecen desordenados en altas pilas sobre las mesitas y los sillones, como crecen las matas en un jardín con el descuido de los años. Antes podía tener con su "compañeira" esta discusión sobre la luz natural y las persianas cerradas, y otras muchas sobre economía y leninismo y democracia y teatro del absurdo y revolución y política y otras miles de cosas, pero hace tres años que murió y lo dejó solo en su sillón de leer y de debatir, entre matas de conocimiento que crecen bajo lámparas de mesa. "Gústame saber. Teño o prurito de ser distinto aos demais, sempre me vin así".

Carlos Dafonte va a cumplir 77 años y todavía conserva casi intacto el pelo largo, prematuramente blanco, y la barba acentuada en la perilla que durante los años de la transición y hasta la entrada del siglo se convirtió en la imagen oficial del comunismo en Lugo. Llegó incluso a dirigir el partido en Galicia y a estar liberado, aunque la imagen mejor fijada en los recuerdos de una generación de lucenses es la de concejal del Ayuntamiento.

EL CONCEJAL. Este leninista casi puro fue activista institucional durante tres mandatos: del 79 al 83 y dos consecutivos del 91 al 99, hasta que las divisiones internas en su alianza de izquierdas mandó al olvido municipal a los dos bandos enfrentados y sacó de las urnas a un socialdemócrata con tendencia al populismo, la peor pesadilla de un revolucionario utópico.

Tiña unha dinámica constante de visita aos barrios e de asembleas. Era unha nova forma de facer política municipal

En aquella última aventura le acompañaban como concejales de su grupo Zita Méndez y Anselmo Sampedro, el líder de CC OO. "Despois rompemos, no 97. Foi bastante triste porque nos cortou o volver entrar no Concello. Non sacamos o cuarto por pouco e estabamos ben posicionados, despois da loita das calefaccións, as vivendas sociais, as decenas de asembleas... De súpeto, á dirección de EU ocórreselle que hai que pactar con Paco Vázquez, Zita e eu non aceptamos e Anselmo foise. Iso foi no 97 e as eleccións, no 99 e chegamos divididos, con dúas candidaturas. Iso facilitoulle a entrada a Orozco. Se non nos chegamos a dividir naquel momento, posiblemente avanzásemos un pouco". Todo tan distinto que parece un tópico.

Hijo de una familia burguesa, su situación le permitió elegir ser comunista. En la biblioteca resuena el aviso de las medias de un reloj de pared, un elemento que no se hace extraño en un ecléctico decorado de esculturas africanas, bronces asiáticos y pinturas gallegas que recuerdan que Carlos Dafonte también fue galerista en Arco da Vella, porque más que un político se considera un activista social. "Recordo aos lucenses como xente estupenda, aínda que nunca me votasen. Había cidadáns que sempre viña a min, aínda que fosen de barrios que votaran ao completo ao PP, para contarme os seus problemas e que lles sacase as castañas do lume, facía asembleas case todas as semanas, presentaba mocións, os veciños ían aos plenos... Recórdoa como unha época extraordinaria".

No 80 propuxen peonalizar e non podía nin entrar nos bares. A mentalidade cambiou, pero perdemos anos

Cree, sin embargo, que los lucenses ya no le recuerdan a él. "Noto que me lembra xente coa que tiña relación", analiza, "pero son moitos anos sen participar en nada e sen aparecer nos medios. Eu antes saía cada dous días nos medios. Pero hai xa moitos anos. Hai xa bastantes anos fun a comprar nunha tenda e unha señora díxome: "Vostede era un referente para nós". E hai un mes achegóuseme unha señora no supermercado e díxome: "Tería sido vostede o mellor alcalde". Unha señora creo que mesmo maior ca min".

Atrincherado en su plaza de profesor de Historia en el instituto de Becerreá, que nunca quiso cambiar por Lugo pese a que tenía todos los puntos, el cansancio y desánimo fueron minando su ánimo: "A partir do 2003 fun abandonando a loita institucional e os cargos e dediqueime a reflexionar, a pasear, a escoitar música... Estaba canso e chega un momento en que se ve que non se avanza, non nas institucións, que eu non creo que se consiga nada por medio das institucións, senón pola loita social. Un comunista fala da transformación radical, da transformación das estruturas. O outro é lavarlle a cara ao capitalismo e non me satisfai nada".

Estudeime todas as leis relacionadas co goberno municipal. Ás veces ata corrixía ao secretario nos plenos

LA SOLEDAD. No parece sencillo satisfacer a un hombre que ha dedicado su vida a diferenciarse del resto a través del conocimiento, tanto que reconoce que "nunca saín de noite, nunca fun a unha discoteca, nunca bailei". Ahora no milita salvo en sí mismo. Comparte sus ideas en un blog que abrió en 2006 animado por su compañera. De vez en cuando, algunas personas "de fóra" vienen a verlo y debaten sobre lo de siempre, que es también lo de ahora.

Pero poco más, porque él no estuvo en la política para ser amigo de nadie. "Desde que morreu a miña compañeira, non teño moita xente con quen falar. Compartiamos todo. Ensinoume moito, era dunha agudeza extraordinaria". El resultado es la soledad, que para Carlos Dafonte es "un exercicio. Aguantar estar só é resultado dun exercicio que fixeches ao longo da túa vida. Non me sinto cómodo, pero posiblemente eu estea mellor preparado para a soidade que outra xente, porque me podo manter dentro de casa durante moito tempo, sempre teño algo que facer".

→ Lo que fue

Carlos Dafonte fue concejal del Ayuntamiento de Lugo en tres mandatos y líder del Partido Comunista en la provincia y en Galicia. Fue cabeza de lista en numerosas elecciones y se retiró de la vida pública hace casi dos décadas.

→ Lo que es

A sus 76 años y jubilado como profesor de instituto, vive en Lugo y dedica su tiempo a cortos paseos y largas lecturas. Ideológicamente intacto, también escribe sobre sí mismo y su familia, sobre economía y sobre historia de Galicia.