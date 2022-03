El hombre que nació para ser mediador

Vamos a empezar este perfil de José Vázquez Portomeñe por el final. Después de escuchar la retahíla de cargos que ocupó, durante una conversación que se prolongó más de una hora, la conclusión es la siguiente: este hombre nació para mediar en los conflictos y nadie como él supo utilizar tan bien sus dos armas innatas (el diálogo y la calma).

Dicho esto, se dice todo lo que fue la vida de Pepe Vázquez Portomeñe. Un hombre nacido para mediar y orgulloso también de ese talante innato que fue su mejor tarjeta de presentación a lo largo y ancho de todas las oportunidades que le dio la vida como conciliador en conflictos laborales o en puestos de gestión -por ejemplo, al frente del campus de Lugo como gerente- o más de corte político -como director xeral de Relacións Laborais o subdelegado del Gobierno en Lugo-. "Por que se me deu tan ben sempre a mediación? Quizais pola miña forma de ser, que conxuga aptitudes como a tolerancia (que aprendín a tela cando estiven destinado en Mataró como letrado e interlocutor da Administración cos sindicatos, entre 1975 e 1980), a convivencia coa diferenza (que che permite poder quererlle ben a alguén aínda que non compartas as súas ideas) e a integración (que é oír e comprender á outra parte). Penso que é moi importante recoñecer as diferenzas porque vivimos todos con elas e utilizar sempre o diálogo. Negociar non é outra cousa que a permuta de intereses e o mediador ten que adiviñar que é o que lle interesa á outra parte", confiesa.

Esa pasión por la tolerancia y la integración, que defiende a capa y a espada, la encuentra ahora este jubilado en Londres, donde viven su hijo -un analista financiero de éxito en la City-, su nuera -una americana de Boston, que trabaja en Amazon- y su pequeña nieta de medio año de vida (la tercera, tras otros dos que tiene un poco más cerca, en Ponferrada). "Cada seis meses, pasamos quince días en Londres. É gratificante pasear por esta cidade, polos seus parques, á beira do Támesis. Gústame a educación que teñen as persoas, a súa cultura integradora e multirracial, a tolerancia das súas xentes", explica.

"Cada seis meses pasamos quince días en Londres. E descubrín que pouco máis me leva ir alí que a Chantada!"

En su último viaje, conoció a la nieta más pequeña que es, según dice, un reflejo de lo que es el mundo globalizado hoy en día. "Ten a nacionalidade española, polo pai; a estadounidense, pola nai, e a inglesa, por nacemento. Pero tamén ten a vecindade galega, que é un concepto xurídico, do rexime civil galego, moi presente no noso Dereito sucesorio", indica José Vázquez Portomeñe, Pepe, para los más próximos.

Sus otros dos nietos viven en Ponferrada y son hijos de su hija, secretaria del ayuntamiento berciano de Camponaraya. "Os tres son unha gozada. Estou con eles todo canto podo e descubrín que pouco máis me leva ir a Londres que a Chantada!", afirma.

CARRERA. José Vázquez Portomeñe resume su carrera como la de "un técnico con experiencia no mundo sociolaboral e na conflitividade". Y a eso dedicó el 80% de su vida laboral desde que llegó a Mataró, en plena Transición, como letrado de la Administración y negociaba con sindicatos que estaban todavía en la clandestinidad. Allí ejerció también de abogado de oficio defendiendo a trabajadores. "Tiña dous xuízos diarios en Maxistratura", recuerda.

"Temos unha finca en Albeiros e eu ocúpome das roseiras e das 40 variedades de camelias, e a miña muller, do horto"

Su éxito en Cataluña toreando este tipo de conflictos lo trajo a Lugo en 1980, a donde llegó como director del Instituto de Mediación, Arbitraxe e Conciliación. Más tarde, le dieron la jefatura de Turismo. De allí, se iría después a la Delegación Provincial de Traballo, donde fue secretario provincial. "Entre outras funcións, tiña que procurar a axilidade na resolución dos expedientes. Un dos temas que máis traballo me deu foi o conflito xerado polo peche de Exminesa", cuenta.

Estuvo una década en la Delegación Provincial de Traballo y, de allí, dio el salto a la USC como gerente del campus de Lugo, desde 1992 hasta el 2000. "Daquela foi cando se fixeron as facultades de Humanidades, Ciencias e Enfermería, así como a Biblioteca Intercentros. Foi a mellor etapa da miña vida! Neses anos comprouse o edificio do Vicerrectorado, vendeuse o edificio onde estaba Educación para facer alí os xulgados e construíronse dúas residencias universitarias", afirma.

Durante el tiempo que estuvo al frente del campus, fue encerrado, en una ocasión, por un grupo de estudiantes de Veterinaria en una protesta. Sus dotes de mediador lograron resolver el conflicto. "O peche empezou ás oito e media e finalizou ás dúas. Primeiro, negociei cun rapaz que non era representativo da maioría e fracasou o trato, pero despois veu unha rapaza, que actuaba máis de líder, e finalmente tamén cheguei a un acordo con ela e saímos do peche", recuerda el exgerente.

De la universidad, Vázquez Portomeñe se pasó a la Xunta, de nuevo. Esta vez, bajo la invitación del conselleiro de Traballo Antonio Pillado Montero para convertirse en director xeral de Relacións Laborais. "Antonio Pillado era un cabaleiro da política: aberto e tolerante", indica.

Y de la Xunta a la Administración estatal, otra vez. Primero, como asesor jurídico en el INSS; después, en 2009, como subdelegado del Gobierno. "Foron tres anos duros polas investigacións xudiciais abertas", dice.

De vuelta en el INSS, se dedicó a lo suyo, la mediación, hasta que vio que sus métodos ya no le daban resultado. "Decateime de que non eran os meus tempos e díxenme a min mesmo: 'Pepe, esquécete das mediacións'", apunta.

Se jubiló en 2013 y, desde entonces, su tiempo lo ocupan el ejercicio físico (va al gimnasio dos días a la semana y a caminar una hora diaria al polígono industrial de As Gándaras), el cuidado de sus fincas en Taboada, la lectura de libros de historia y filosofía ("teño 4.000 libros na biblioteca", dice), sus interacciones en las redes sociales y la tertulia de una hora en la que participa cada quince días con su grupo de amigos.

Sin olvidar tampoco la finca que tiene en Albeiros, compartida mano a mano con su mujer. "Eu ocúpome das roseiras e das 40 variedades de camelias e ela leva o horto", dice. Un territorio que no está exento tampoco de conflictividad. "Temos algunha discusión polos marcos porque o horto está metido en zona de herba", afirma. Conflicto que él logra arreglar rápidamente, también en este caso, gracias a esas dotes de mediador que marcaron toda su vida.