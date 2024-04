Un hombre con epilepsia y las manos operadas dice que ni le dan la baja ni lo citan

Hasta seis reclamaciones presentó en el servicio de atención al paciente del Sergas un lucense que padece epilepsia y que fue sometido a una operación en las manos, de la que no quedó bien. El hombre, con iniciales J.N.G., explicó que se sometió a dos operaciones de sendas muñecas, en 2021 y 2022, pero el resultado no fue el esperado.

"Me siguen doliendo mucho y se me duermen, así que volví al médico hace unos meses y me dijo que seguía teniendo el mismo problema que antes de la intervención y que me mandaba al traumatólogo, pero que tenía que esperar a que me llamasen. Hace unos días me llegó la cita para el mes de noviembre", apunta.

Este paciente también padece epilepsia y recientemente sufrió un ataque. "La tengo diagnosticada de siempre, desde los 18 meses, y tengo un tratamiento de por vida, pero llevaba 36 años sin que me diese una crisis. En noviembre de 22 me dio un ataque y fui al médico. Ahora estoy esperando para que me hagan un encefalograma y no me lo harán hasta el próximo año".

Además de tener que esperar meses para que lo atiendan, este lucense se queja de que no le dan la baja a pesar de que no puede trabajar. "Soy repartidor y paso el día al volante, pero ahora no puedo conducir porque se me duermen las manos y tengo miedo a sufrir un ataque de epilepsia mientras hago la ruta. No puedo arriesgarme porque puedo matarme yo y matar a mucha gente. Necesito que me den la baja o que me citen pronto para darme una solución, pero no me hacen ni caso. Además, la respuesta que me dan es que fuese taxista, conductor de autobús o piloto, no podría conducir con mi diagnóstico, pero siendo repartidor no me tienen que dar la baja. Es incomprensible porque el volante es el mismo para todos", comenta.

J.N.G. ya presentó cuatro quejas vinculadas a su patología en las muñecas y dos relacionadas con la epilepsia. "No piensan en la gente. No me dan la baja y no puedo trabajar, pero tengo que vivir. Estoy desesperado", lamenta.