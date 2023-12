Un hombre ebrio se tira en medio de la calzada y acaba denunciado por violar un alejamiento

Un hombre ebrio se tiró en medio de la calzada en la capital lucense y acabó denunciado por saltarse la orden de alejamiento de una mujer. El incidente se registró a última hora de la tarde del jueves, cuando una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio acudió a la Rúa do Teatro de Lugo, ya que varios ciudadanos llamaron a la Sala del 092 para comunicar que había una persona indispuesta en la vía pública. Los agentes comprobaron que había un hombre tirado en la calzada, obstaculizando el paso de vehículos. Varios testigos explicaron a los agentes que el hombre había cruzado la calle por el paso de peatones y se había tirado al suelo él solo, por lo que no sabían si se podría haber encontrado mal de repente. Los policías se acercaron a auxiliar el hombre, "que presentaba signos de embriaguez", y comprobaron que no presentaba ninguna lesión. Aun así, los agentes solicitaron la intervención de una ambulancia del 061, que lo trasladó a un centro médico.

En el transcurso de su intervención, los agentes identificaron al hombre y comprobaron que tenía en vigor una orden de alejamiento a menos de 300 metros de una mujer, "que casualmente reside en la Rúa do Teatro". Los policías abrieron una investigación y comprobaron que pesaba sobre el hombre había estado esa tarde con la víctima en el interior de su domicilio, por lo que le abrieron diligencias para remitir al juzgado de guardia como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena.

A lo largo del fin de semana, concretamente en la mañana del domingo, una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio se desplazó hasta la zona de Conturiz para socorrer a otra persona que se había caído en el interior de su domicilio y no era capaz de levantarse. Los agentes comprobaron que esta persona, de avanzada edad, había resbalado, por lo que la ayudaron a levantarse y solicitaron la intervención de una ambulancia para trasladarla al Hula, ya que se quejaba de un dolor en una muñeca.