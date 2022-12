"El hiyab es un símbolo represor y patriarcal, no de identidad cultural"

Señalado por sus advertencias críticas sobre el lastre que ha supuesto el islam político, Waleed Saleh reivindica que la religión y el feminismo son conceptos contradictorios. De hecho, remarca que la idea del feminismo islámico nació en la revolución iraní, que llevó a más de cuatro décadas de un régimen teocrático. En un momento tan convulso como el actual, el reconocido analista y profesor llama la atención sobre los pasos atrás sufridos por las mujeres en los países musulmanes, donde las leyes siguen siendo regresivas y donde, por la presión política y religiosa, se ha impuesto el pañuelo, que hace décadas era una prenda ajena a gran parte de la población, subraya. La población, con todo, no apoya mayoritariamente la imposición, dice.

Presenta Islam y feminismo. Una ecuación imposible. Es título es categórico.

Es categórico porque islam y feminismo son categorías contradictorias. El feminismo es laico, universal y no admite categorías. Islámico, en tanto, remite a una fe y las religiones consideran a la mujer como un ser inferior. Por eso es muy difícil unir esos dos conceptos.

Apunta a la concepción que las religiones tienen de la mujer. Pero, ¿son iguales todas? Algunas cristianas ya tienen, por ejemplo, pastoras u obispas?

No todas las religiones son iguales, pero en sus líneas generales sí tienen todas mucho en común. Creo que lo que han hecho algunas iglesias cristianas no deja de ser poner parches que no significan gran cosa para la liberación de las mujeres. Pero en el caso de países musulmanes, se ha impuesto el islam político y la situación es sangrante. La represión está en la religión y está en las leyes de todos los países musulmanes, donde las mujeres sufren día a día asuntos como los códigos de familia. La práctica de la desigualdad está en los juzgados y en muchos países se mantiene también el crimen de honor, que supone que a una mujer la pueden matar solo por la sospecha de que ha tenido relación con un hombre.

Habla de un todo, ¿pero no hay diferencias entre países?

Describo lo que está en la ley de muchos países y hay realidades como que ningún país, y son 57, ha logrado, por ejemplo, la igualdad en las herencias. No se logró ni siguiera en Túnez, donde un partido islamista vetó esa norma de igualdad. Y eso que en Túnez hubo avances y es el único país que permite a las mujeres casarse con un no musulmán.

¿Esa opresión que viven las mujeres musulmanas puede acabar provocando la caída de regímenes políticos? En Irán las revueltas empezaron por el velo.

Es que el tema de la mujer no es baladí, porque su realidad acaba afectando a toda la sociedad. No hay que olvidar que las mujeres tienen padres, hermanos, esposos... El tema del velo está siendo la punta de lanza y por eso vemos a tantos hombres que acompañan a las mujeres. Además, en Irán, antes de la revolución, había un feminismo laico muy activo, que reivindicaba el derecho de las mujeres. Y junto a la realidad de la presencia del feminismo en la historia reciente tenemos también un régimen que lleva 43 años reprimiendo a la sociedad y en especial a las mujeres, porque lo que ocupa sobre todo a la policía de la moral es el comportamiento de las mujeres.

Es llamativo que sea el velo el que rompe las costuras del sistema.

El hiyab es símbolo de un sistema represor, patriarcal, que viene de una frase del Corán que dice que el cuerpo de la mujer es una vergüenza. No es un símbolo cultural ni de identidad.

Viendo lo que ocurre ahora mismo en países como Afganistán da la sensación de que hay incluso una regresión.

Los talibán no permiten que las mujeres vayan a la universidad o que trabajen en oficinas y esa opresión viene de una tradición larguísima y que está basada en los textos, no en el fanatismo.

¿Por qué tantas mujeres musulmanas llevan el velo en Europa, donde pueden ser libres?

Es el reflejo de lo que pasa en sus propios países, a los que siguen vinculadas, y a que quizás han entendido mal el asunto de la identidad, con el que el hiyab no tiene nada que ver. De hecho, ¿por qué ellas tienen que ir en un saco negro y ellos pueden vestir modernos y cómodos?

Ante esas realidades, ¿hay que intervenir o hay que asumir que hay pueblos con otros tiempos culturales y políticos?

El problema es que cuando se ha intervenido no ha preocupado la situación de la mujer. Tenemos el ejemplo de Irak, donde lo que ha hecho Estados Unidos es deteriorar mucho más la situación y las mujeres han perdido derechos. Se podría hacer mucho, pero no hay interés porque se saca provecho. En mi clase no había ni una chica con pañuelo y mujeres de 50 y 60 años que nunca llevaron hiyab ven ahora como sus hijas y nietas se lo ponen y eso es fruto de la instauración de lo que yo llamo el islam político, un modelo que ha alcanzado el poder en muchos países desde el 79, desde la revolución iraní. Es allí y en ese momento cuando se inventa el concepto de feminismo islámico. Antes el feminismo era feminismo.

"El islam político está desacreditado en todos los países y gran parte de la población es atea"

Se ha hecho hueco ese concepto de feminismo islámico, cómo se explica?

Sí, lo peor es que hay mucha gente en el mundo defendiéndolo, pero no hay un feminismo islámico, como no lo hay cristiano. La libertad es la libertad y no vale que digan que se han interpretado mal el Corán, que dice lo que dice, no es cuestión de interpretaciones.

Entiendo que cree que no habrá liberación mientras no decaiga el islam político.

El islam político está desacreditado socialmente en todos los países y cuando hay elecciones se ve que no tiene apoyo. El problema es que tiene el respaldo de Estados Unidos. Y, por lo demás, no caben distinciones, porque todos los partidos islamistas, se les llame moderados o radicales, buscan lo mismo: instaurar estados islámicos, lo que supone limitar derechos.

Si no hay apoyo social, ¿la puerta del cambio está abierta?

El problema son apoyos como los de EE.UU., pero algo a tener en cuenta es que en todos los países musulmanes el porcentaje de población atea es muy elevado. Está muy alejada de la realidad esa idea que se transmite de que en los países musulmanes toda la población es religiosa. El laicismo se ve en las redes y en países como Egipto, musulmanes y coptos ya buscan como frenar esa realidad.