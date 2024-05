Históricos locales de hostelería de Lugo buscan pretendiente

Varios históricos locales de hostelería del centro de la capital lucense buscan pretendiente. Unos, como O Pote, Mesón de Alberto o Raíña, cerraron en los últimos meses, otros, como la antigua La Cosechera o Divey, llevan décadas sin actividad.

El que tiene su futuro mejor encaminado es el bar O Pote, en el fondo de la Praza do Campo, que está previsto que reabra sus puertas a finales de este mes o a principios de junio bajo una nueva gestión. A su frente se pondrá una camarera que dejará de trabajar por cuenta ajena para ser su propia jefa.

El local de O Pote. CARLOS CASTRO

O Pote lo puso en marcha en 1977 José María López Mera. Este hostelero estuvo al frente de este histórico establecimiento durante 37 años, hasta que se jubiló en 2014. Su hija tomó entonces su relevo hasta finales de octubre del año pasado cuando decidió pasarle la llave y cambiar de actividad. Hace un par de semanas colgaba el anuncio de alquiler y ya ha encontrado pretendiente.

José María López considera que la hostelería vive "un compás de espera" debido al cambio de hábitos que se está produciendo en este sector. "Non é a hostelería que eu traballei. Sorpréndenme os horarios que se están facendo. Antes abríamos a primeira hora da mañá para dar cafés e pechabamos pola noite a última hora. Agora hai establecementos que só funcionan catro días", precisa este jubilado lucense.

Otro histórico que busca recuperar su actividad es el inmueble que ocupó durante casi cuatro décadas en la Rúa da Cruz el Mesón de Alberto, que abrió sus puertas en 1975. Es una casa de varias plantas con casi un siglo y medio de vida, pues fue construida en 1880.

A principios de 2021 cerraba ese conocido restaurante. La saga familiar continuaría un año con el negocio bajo una nueva denominación, Alberto 2.0. En marzo de 2023 cambiaba de propiedad y abría la cervecería Barros, que dejó de funcionar recientemente.

En una conocida plataforma inmobiliaria se ofrece en alquiler por 2.000 euros mensuales y se solicitan 45.000 por el traspaso del restaurante, que ocupa la primera y segunda planta. La tercera está acondicionada como vivienda y la cuarta como oficina.

El histórico La Cosechera se alquila.CARLOS CASTRO

A pocos metros de lo que fue el Mesón de Alberto, en la Rúa da Cruz, ha surgido una novedad en el mercado inmobiliario, el local que ocupó antiguamente La Cosechera se ofrece ahora en alquiler. Un cartel anuncia que es "apto para hostelería" y que tiene una superficie de 150 metros cuadrados útiles.

Tras más de 30 años cerrado, sus nuevos propietarios han puesto en el mercado este bajo que se encuentra en una casa catalogada de finales del siglo XIX de la familia Cedrón del Valle. En una plataforma inmobiliaria está en alquiler por 1.800 euros al mes.

Los nuevos propietarios proponen que este local, que recuerdan que fue "unha referencia na súa época" en la hostelería del centro de la capital lucense, podría acoger desde un restaurante tradicional o moderno, con cocina acristalada a la vista, hasta un gastrobar o una jamonería que cuente con expositor y venta.

Sus dueños advierten que la Rúa da Cruz, en donde se encuentra el bajo que ocupó la antigua La Cosechera, "non é zona saturada, mentres que a Rúa Nova e a Praza do Campo si o son", por lo que en la primera se pueden abrir nuevos negocios de hostelería aunque los locales no dispongan de licencia para esa actividad.

Cheché Real, presidente de Apehl

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería e Turismo de Lugo (Apehl), Cheché Real, considera que la oferta y la demanda de bajos que se ofrecen en el sector es "equilibrada" en la capital lucense. Cheché Real asegura que "se mantiene la tónica general que cuando cierra un establecimiento en Lugo, poco después abre otro en el mismo lugar con otro titular".

El presidente de la Apehl advierte que en el centro de Lugo, como sucede a su juicio en otras ciudades, "a veces" los elevados precios que solicitan los propietarios de los locales por los alquileres provocan que los hosteleros que estén interesados busquen alternativas en otros barrios.

La relación de locales de hostelería de la capital lucense que se ofrecen en alquiler en diferentes plataformas inmobiliarias es variada y con una amplia horquilla de precios.

Además de los dos ya mencionados de la Rúa da Cruz, es estas web se pueden encontrar más de una docena de locales de hostelería en diversos barrios de la ciudad que van desde los 450 euros mensuales por un bajo de 175 metros cuadrados en la Rúa San Isidro Labrador hasta los 2.000 de una antiguo restaurante en la Rúa Bolaño Rivadeneira de 364 metros cuadrados. En esta céntrica calle también está disponible una cafetería de 120 metros cuadrados por 650 euros.

También dentro de murallas, en el barrio de A Tinería, hay disponible un antiguo restaurante, distribuido en varias plantas que suman 177 metros cuadrados, por 1.500 euros al mes.

En Acea de Olga hay al menos dos locales en alquiler por 800 y 850 euros mensuales de 152 y 101 metros cuadrados, respectivamente.