Lo que debería ser un motivo de felicidad no lo será. La zapatería Pasos, sita en la céntrica Rúa do Progreso, cumplirá 33 años de vida el próximo 17 de marzo. Pero no festejará ese aniversario debido a que se encuentra en liquidación por cierre. Sus dos socias prevén bajar definitivamente la verja el próximo verano.

La historia se repite. Y lo está haciendo con demasiada frecuencia en los últimos meses en el centro de la capital lucense. La situación por la que atraviesa el comercio tradicional preocupa. Esta tienda de calzado infantil es un ejemplo de las debilidades de este sector.

Esta zapatería estuvo tres décadas en manos de los mismos empresarios. Cuando estos se jubilaron, hace tres años, sus dos empleadas se asociaron y cogieron las riendas del negocio. Pasaron de ser trabajadoras por cuenta ajena a serlo por propia.

Era su primera iniciativa como emprendedoras y les quedan pocas ganas de repetir experiencia cuando pasen la llave definitivamente en unos meses, una vez que den salida al stock que tienen.

Sus socias se depsiden por el estancamiento de las ventas en el centro y por la competencia de internet y las grandes superficies

Dicen adiós por varias razones. Una de ellas es que aprecian que se ha producido "un estancamiento en las ventas" en su sector en el centro de la capital lucense. Añaden "la competencia" que suponen el comercio electrónico y las grandes superficies, así como los "atrancos" administrativos a los que se enfrentan, a su juicio, los establecimientos que se encuentran en el recinto amurallado.

Este problema, que ya se está incorporando a la agenda política, no es exclusivo de Lugo. Es un mal generalizado del comercio de proximidad en las ciudades pequeñas, según advierten las asociaciones del sector. En la capital lucense se auguran más cierres en los próximos meses.

UNA DESPEDIDA PREVISTA. Estos días ya pasó la llave en esta misma calle, en la esquina coa Rúa do Teatro, otro comercio, Dayaday, que se dedicaba a los complementos y accesorios de moda.

En este caso este adiós ya estaba anunciado. Esta es una de las seis tiendas que tenía en Galicia la compañía catalana de joyería Tous, que hace un mes daba a conocer el inminente cierre de los 60 establecimientos de esta enseña que tiene en toda España, que gestionaba a través de su filial Casual Dreams. Fue un activo que adquirió hace siete años al grupo vigués de decoración Pórtico.

Estas despedidas en la céntrica Rúa do Progreso se suman a la reciente de la juguetería Centroxogo, que hace un mes cerraba definitivamente las puertas de su local, tras alrededor de dos décadas prestando servicio.

Otra tienda de moda femenina que se encuentra en la Rúa do Progreso, en este caso una franquicia de una firma pontevedresa, también bajará la verja, pero lo hará para trasladarse a otro local en la capital lucense. Ya lo advierte con carteles que ha colgado en su escaparate.