O histórico bar O Zapateiro de Sobrado do Picato reabre tras varios anos pechado

Os veciños do núcleo barallés de Sobrado do Picato teñen un novo lugar no que parar, charlar, compartir. O histórico bar O Zapateiro, que foi taberna, estanco e ultramarinos, á semellanza de como se comprendía o negocio da hostalaría no rural do século pasado, volveu abrir as súas portas tras pechalas por mor da pandemia. David Fernández, natural da Braña, en Baleira, vén de coller as rendas do negocio para volver facer del un referente para veciños de Sobrado e dos arredores.

Moi próximo á Nacional 6, xusto detrás do campo da feira que o día 7 de cada mes acolle pulpeiro e algún posto, David ofrecerá cocidos, chuletóns e produtos relacionados coa matanza cando o tempo o pida e sempre baixo encarga. "Estou barallando aínda a posibilidade de facer algunhas xornadas, pero por agora non haberá menu do día nin comidas», explica, aberto a que "se os clientes o piden, acabareinos ofrecendo estes servizos".

E é que, para el, parte da clave do éxito dun local hostaleiro reside en "darlle ao cliente o que che pide" e, sobre todo, "dar produtos de calidade". Así, tratará de non saírse da filosofía marcada polo seu antecesor, amigo del: "Eu xa coñecía este bar e cando me comentaron que quedaba baleiro achegueime a velo, gustoume e aquí estamos". Deste xeito deixou a un lado o seu anterior posto como condutor de maquinaria agrícola pola zona de Pol e de Meira -previamente fixera tamén rutas nacionais de reparto en camión- para adentrarse de cheo na hostalaría, á que xa tanteara. "Traballei algo axudando en pulperías por Asturias e Madrid", lembra, aínda que o polbo non está na nómina de produtos que, polo de pronto, se poderán degustar no Zapateiro.

Tras varias reformas, un lavado de cara e a instalación de novo mobiliario, aínda que sen tocarlle ao histórico nome, David abría as súas portas a pasada fin de semana cunha inauguración que superou as súas expectativas. Tamén o domingo se superou. "Contaba con atendelo eu só, pero xa estou buscando persoal", recoñece, aínda inmerso no intenso traballo que dan os primeiros pasos, aínda que sexan os dun bar de sempre.