El área de mujer de la federación de vecinos de Lugo presentó este jueves la primera edición de la obra Mulleres Veciñais, que rinde homenaje a las mujeres que a lo largo de la historia ejercieron diversas profesiones, sobre todo en el medio rural, con escaso reconocimiento histórico, y cuyo legado se plasma para siempre en este libro que a partir de este viernes será repartido de forma totalmente gratuita entre las distintas asociaciones que componen este colectivo vecinal.

Esta obra narra historias personales de mujeres vecinas de Lugo que en primera o tercera persona cuentan sus experiencias personales a la hora de desempeñar oficios tales como amas de cría, aguadoras, costureras, curanderas, hilanderas o criadas.

La publicación es un reflejo fiel de las mujeres que nunca se consideraron especiales ni inferiores a los hombres en el desempeño de sus trabajos, a pesar de compaginar su profesión con el cuidado de la casa o de sus descendientes, como asegura Carmen Casasnovas, vicepresidenta del área de mujer de la federación de vecinos de Lugo y coautora del libro.

"A primeira parte desta obra, titulada Para que non nos esquezas, é un acto de recoñecemento a todas aquelas mulleres pioneiras que traballaron durante toda a súa vida no seu oficio e que nunca se sentiron especiais. Non se lles recoñeceu a súa valía de traballar tamén nas labores domésticas e no coidado dos fillos", matiza.

PROFESIONES OLVIDADAS. Otro de los objetivos de esta segunda edición, que recopila los testimonios de mujeres a lo largo de dos años de entrevistas personales, va encaminada a recordar profesiones que desaparecieron con el paso del tiempo, y "que merecen un recoñecemento pola importancia que tiveron e para que nunca nos esquezamos delas", recalca Casasnovas.

Una de las coautoras de Mulleres Veciñais explora también en este libro distintas historias personales de mujeres que desempeñaron profesiones ligadas históricamente al género masculino y que nunca salieron a la luz.

"Nunca lembro cando cursaba bacharelato que me falasen de mulleres historiadoras, escritoras ou filósofas, cando sí existiron. Por iso esta obra é unha homenaxe as mulleres que están e ás que estiveron. Hai moitas mulleres que non foron valoradas", agrega.

Así las cosas, el área de mujer de la federación de vecinos también imparte diferentes talleres a lo largo del año para luchar por la igualdad de género y contra la violencia machista.