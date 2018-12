De la perada al cava catalán, un siglo de navidades lucenses

Aunque las navidades siguen siendo las mismas, hay cosas que cambiaron en la celebración de estas fiestas en el último siglo en Lugo. Hace cien años, era inconcebible que, en la cena de Nochebuena, se comiesen los langostinos y estos no estaban presentes ni en las mesas más ricas. La carne de cerdo, el pavo y el capón comenzaban a imponerse, como si de una moda se tratase (siempre hablando de las familias más pudientes), pero todavía predominaba el bacalao de Escocia en la mesa acompañado de repollo. Tan fuerte era entonces esa tradición ue una crónica de El Progreso, publicada el 26 de diciembre de 1918, afirmaba entonces, sobre el bacalao, que "no hay hogar donde no se le rinda culto ferviente y devoto".

Pero, además de la comida, también era diferente la bebida con la que se brindaba. El cava catalán era aún un desconocido por estos lares y lo que se servía en las mejores mesas de Lugo era otra bebida, prácticamente ahora inexistente. Se trataba de la perada, una sidra elaborada con peras.

Otra vez la hemeroteca de El Progreso es testigo de lo que se cenaba en Nochebuena entonces, a través de una crónica donde se criticaba la pérdida de la tradición. "La Nochebuena ha perdido su esplendor de antaño. Quedó reducida a una de tantas noches vulgares de diciembre, que se deslizan tranquilamente al amor del brasero y en el regazo amante de la familia. No queda de ella más que el bacalao con verdura y la insustituible perada".

Aquellas navidades de 1918, hubo 162 lucenses de todas las edades —incluso niños—, asilados en el Casa de Beneficencia Municipal, que degustaron una cena especial de Nochebuena cuyo menú era: sopa de fideos, cocido, bisté y, de postre, torrijas, pastas de té, frutas, vino dulce y café.

La cena comenzó a las seis de la tarde, de acuerdo con los horarios de la época, en la que se solía desayunar, almorzar y cenar antes que ahora puesto que la gente adaptaba su vida a la salida del sol. La banda municipal amenizó con música la cena, a la que también asistió el alcalde, Ángel López Pérez, acompañado de los concejales de la Comisión de Beneficiencia, Manuel Vázquez, Manuel Vila, Antonio Ameijide, Álvaro González yAntonio de Cora.

Tras la cena de Nochebuena, era tradicional que las calles del centro se llenasen de murgas y grupos de músicos con distintos tipos de instrumentos como acordeones, panderetas, flautas y guitarras. La gente salía y celebraba la Nochebuena al son de estas músicas, como ocurrió en 1918, según relata El Progreso y pese "a lo intempestivo de la noche".

Antes, probablemente, muchos de ellos habrían ido a alguna de las misas de gallo que se celebraban no solo en la catedral —como todavía ocurre ahora— sino también en otras iglesias de la ciudad. Además de la Misa del Gallo, otra tradición navideña secular que aún se conserva en Lugo es el juego de los rellenos —la lotería de cartones— en el Círculo de las Artes.

La Nochebuena de 1918 se celebraron tres rellenos en el Círculo. El primero era de 342 pesetas y se lo llevaron un obrero y un cabo del Ejército, que jugaron un cartón. El segundo relleno fue de 798 pesetas y le correspondió a Núñez, un maestro de primera enseñanza. El tercero superó en valor a los de años anteriores, "sin duda, por la enorme concurrencia de jugadores", afirmaba El Progreso. Valió 789 pesetas y le tocó a un grupo de estudiantes "donde seguramente tuvieron una ruidosa acogida", decía el cronista.

HACE 50 AÑOS ► El capón, a 150 pesetas

A falta de supermercados, la mayoría de los productos de la cena de Nochebuena se adquirían en 1968 en la Plaza de Abastos.



Precios. El capón era el producto más caro, a 150 pesetas. Le seguía, el pollo, a 64 pesetas el kilo. También se vendía jamón para entremeses y lacón, para el día de Navidad.



Árbol. Dos mil bombillas tenía el árbol de Navidad metálico, con forma de abeto, instalado en 1968 ante el Ayuntamiento pese a haberse caído durante el proceso.



Cabalgata. En el franquismo, la cabalgata de Reyes era organizada por las Juventudes de la Falange, que efectuaban una recaudación. El día de Navidad, ya había 12.440 pesetas en el bote. Algunos donativos fueron los de La Voz de la Verdad (50 pesetas), Liborio Revilla (50), panadería Silva (25), La Casa de las Medias (25), Galán (50), Loterías número 1 (5), Colchonería Lucense (25) y Valadé (25).