"Yo soy antifranquista, no me cuesta reconocerlo. Igual que digo que estaba a favor de la República y que durante la Guerra Civil sería negrinista. Y juancarlista durante la Transición. Yo he reconocido lo bueno y lo malo de ambos lados, pero esto no quiere decir que tenga que prescindir de mi propia ética. Procuro en todo caso ser honesto y riguroso con la investigación". Es el propio Paul Preston (Liverpool, 1946) quien se define de este modo en una de las muchas entrevistas que ha concedido desde que a principios de los años 70 comenzara una carrera que le ha llevado a convertirse en uno de los principales hispanistas británicos, junto a Ian Gibson, Raymond Carr y Hugh Thomas.

Unas palabras que demuestran un compromiso con la historia, con España y consigo mismo del que no ha renegado después de más de medio siglo de recibir por igual las alabanzas de los defensores de una visión de izquierda de la historia reciente española que los dardos envenenados de quienes interpretan lo sucedido desde posiciones de la derecha, estos con Stanley Payne como estandarte.

Analista de asuntos españoles en radio y televisión tanto en Gran Bretaña como en España, colaborador de diversos periódicos y revistas, entre sus libros destacan La destrucción de la democracia en España y El triunfo de la democracia en España (2001), Franco (2001), La Guerra Civil española (2000), Palomas de guerra (2001), Juan Carlos. Rey de un pueblo (2002) o Idealistas bajo las balas (2007).

Educado en Liverpool y en la Universidad de Oxford, de 1973 a 1991 fue sucesivamente profesor de Historia en la Universidad de Reading; en el Centro de Estudios Mediterráneos, en Roma; y en el Queen Mary College de la Universidad de Londres, donde obtuvo la cátedra de Historia Contemporánea en 1985, antes de pasar a la LSE en 1991. Ahora ocupa la cátedra Príncipe de Asturias de Historia Contemporánea española y es director del Centro Cañada Blanch para el estudio de la España contemporánea de la London School of Economics & Political Science.

Pero su figura va mucho más allá de sus publicaciones y estudios, convertido ya en una referencia no solo en su país, sino en España. Considerado por quienes lo han conocido como un fantástico conversador , muy divertido y extrovertido, de él se ha destacado también su esfuerzo por convertir la narración de la historia en una materia amena, más en la línea de la escuela británica y alejada de la soporífera tradición española más dada a la acumulación de datos que a las interpretaciones y el compromiso intelectual. Su máxima para conseguirlo es sencilla: "No hay nada que no se pueda decir de una manera mejor, más simple y elegante".

Nacido en el seno de una familia obrera de Liverpool, nunca ha olvidado sus orígenes humildes, que posiblemente han marcado también su trayectoria tanto profesional como personal. Una anécdota aparentemente sin importancia puede servir, sin embargo, para conocer mejor a esta figura internacional: se crio en el barrio de Anfield que da nombre al estadio del Liverpool FC, el todopoderoso equipo de fútbol de la Premier; sin embargo, él siempre fue, y lo sigue siendo, del otro equipo de la ciudad, el más modesto Everton.

Esta tarde, a las 19.00 horas en la Casa do Saber, todos los lucenses podrán disfrutar de su conversación por videoconferencia con otro gran historiador, el catedrático ribadense Lourenzo Fernández Prieto, gracias a Encontros en El Progreso.