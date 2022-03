La historia detrás del coche fúnebre que sorprende a Lugo

El dueño de la empresa lucense Megaempeños Gold puso en marcha una vistosa campaña publicitaria que consiste en recorrer la capital al volante de un llamativo coche fúnebre.

El vehículo, en el que viaja un falso muerto vestido de novia, con patines y auriculares, está rotulado con la leyenda: ¿Tienes un muerto? Nosotros la solución?, un mensaje que no pasa desapercibido en las calles de Lugo.

El propietario del negocio, Manuel Alonso, confirma que su idea está generando una gran expectación y que no hay lucense que no se gire a su paso. "El coche tiene muchos detalles y la decoración es muy elaborada. La mayor parte de la gente nos felicita, pero, como en todo, también hay gente a la que no le gusta".

Este empresario lucense, que lleva ya 14 años al frente de su negocio de compraventa de oro y todo tipo de artículos, explica que tienen previsto viajar con su falso cadáver por otras ciudades y acudir a ferias y celebraciones. "El objetivo era llamar la atención", comenta. Y sin duda lo cumplió.