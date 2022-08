Historia de amor sobre ruedas

El área de autocaravanas de Lugo, ubicada junto al antiguo pabellón de deportes, está viviendo este verano un boom nunca visto por el número de turistas que han llegado a bordo de sus autocaravanas a visitar la ciudad.

Estas semanas la zona de caravanas acogió de media unos cincuenta y siete vehículos, entre caravanas y furgonetas adaptadas. El área de descanso tiene una capacidad para alojar alrededor de setenta autocaravanas. Los que han estado ya otro años aseguran que "como este verano, ninguno" y explican la presencia de este importante número de caravanas por la popularización de esta opción vacacional entre los españoles. La mayoría de ellos proceden de distintos puntos de España, y un pequeño grupo son extranjeros.

Viajar en caravana o en una furgoneta camperizada posibilita a muchas familias desplazarse en conjunto y conocer en sus exiguos días de vacaciones un mayor número de ciudades o pueblos cercanos entre sí. Gran parte de los vehículos aparcados bajo las cuestas del parque de Rosalía son de personas españolas que han acudido a conocer distintas zonas del norte de España y, por supuesto, han querido descubrir la muralla, la catedral y una gastronomía de la que, dicen, les llegan muchas recomendaciones.

Área de autocaravanas de Lugo. SABELA FREIRE

Los turistas en caravana de Lugo decidieron hacerse con una porque el ahorro que supone no tener que pagar por un alojamiento les permite disfrutar más de los bares y restaurantes de los lugares que visitan. También por la libertad que te ofrece tener una casa con ruedas cuando viajas. Si uno decide no pernoctar en un lugar porque no ha cumplido con sus expectativas puede hacerlo sin ningún tipo de atadura y, en cambio, si una localidad le ha impresionado gratamente puede escoger permanecer más días de los planificados con total facilidad.

CERCA DEL CENTRO. Los visitantes que llegan a bordo de su caravana se sorprenden de lo cerca que está su lugar de aparcamiento del centro de la ciudad, a solo cinco minutos a pie, y la amplitud de espacio que ofrece este área de descanso. La comunidad de personas con caravana se caracteriza, por lo menos los que acaban en Lugo, por la generosidad y el compañerismo mutuo. Se prestan herramientas, útiles que hay que cambiar y que son imprescindibles para el funcionamiento de los vehículos, a la vez que comparten conversaciones y momentos libres.

QUEJAS. Asimismo, un grupo importante de usuarios indica que el área presenta varias carencias de servicios pese a tener un gran aforo. Hay dos grifos de agua, de los cuales solo funciona uno; hay una única zona para vaciar aguas grises y negras que es una alcantarilla, y no existen tomas de corriente. Otras áreas con un cuarto de la capacidad que tiene la de Lugo ofrecen mejores servicios. La de Viveiro, por ejemplo, tiene un número cuatro veces mayor de grifos, áreas de aguas fecales y de tomas de corriente.

POR ESPAÑA. El matrimonio canario formado por Pepa Guedes y Astrid García lleva diez años viajando en verano por toda la Península con su nieto Carlos Daniel. Antes, en avión y coche, y desde el 2019 en ferry y autocaravana.

Los viajes son eminentemente culturales porque a estas dos jubiladas les encantan los museos, monumentos y la historia. El aprendizaje que de estas visitas extrae su nieto es, cuentan, el motivo principal por el que sus padres les dejan llevárselo a recorrer con ellas España.

Con un par de docenas de miles de euros ahorrados, Pepa decidió regalarle a Astrid esta caravana llamada Las Brujitas. El nombre se debe a que se la entregaron la noche de Halloween.