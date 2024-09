Humberto Salazar, el hijo del 'todero' viaja a los castillos

Procedencia: Cúcuta (Colombia)

Profesión: Trabajador de mantenimiento

Tiempo en Lugo: 18 años

A Turco le gusta porque son encuentros amistosos. Humberto Salazar recuerda cuando era pequeño, del día en que fue a sacar un córner y, al impulsarse echando el brazo para atrás, sintió un metal. Se volvió. "Era un hombre armado, la ciudad estaba sitiada por la guerrilla". Nada extraordinario en Cúcuta, su ciudad. Cúcuta está al norte de Colombia, montada sobre la frontera de Venezuela. "Cuando era niño venían los venezolanos a Cúcuta. Tenían dinero. Yo vendía barquillos, papas fritas, pasteles,... era una ciudad tranquila".

Cuando no jugaba al fútbol, Humberto hojeaba las revistas de sus cinco hermanas. "Veía que en Europa había castillos y quería ir a Europa"

Años más tarde le ofrecieron ir a jugar a Venezuela,"pero no quise". Aparcada la idea de los castillos, quiso emigrar "a Los Llores", a Nueva York. Estaba en la frontera de la mayoría de edad, al igual que un amigo, que tenía Antioquia como chapa. Se confabularon para ser polizones en un barco, como lo había sido el padre de Turco. "Empezamos a juntar dinero para un dulce lllamado panela, el agua y el soborno. Pero unos días antes de salir vi en la televisión que un capitán japonés había descubierto a un polizón y lo había tirado al mar. Le dije a Antioquia que no iba. Él pagó el soborno por subir a un barco. Lo descubrieron y le dieron tal paliza que estuvo un mes en el hospital". Pero Antioquia no se arredró. "La segunda vez llevó a Nevada, donde vivió durante quince años".

Humberto era un defensa central con presencia, corpulento e imponente. Jugaba con rudeza, pero el fútbol no lo iba a mandar un mes al hospital. De todos modos, ese camino estaba cegado. Turco tenía 17 años. Militaba en Cúcuta Deportiva, que andaba en Segunda División. Había sido escogido para la selección del norte de Colombia. Tuvo un desencuentro con un entrenador. Era demasiado joven para retener su indignación. Colgó las botas antes de empezar una carrera profesional que seguía su evolución natural.

También estaba su familia. El padre, Felipe, había muerto cuando Humberto tenía 14 años. Lo recuerda "impecable, vestido con guayaba, leyendo el periódico El Tiempo, enseñándonos a jugar al ajedrez, ... nos transmitió el amor por el saber". Felipe era hijo de betanceiros emigrados a Cuba. "En época de Batista, estando en el servicio militar, los mandos descubrieron que vendía tabaco y alcochol a sus compañeros. Estaba prohibido. Un amigo le avisó de que lo iban a juzgar, por lo que se escapó, subió a un barco como polizón y acabó en Cúcuta".

"Mi padre era todero, trabajaba en todo: tocaba la marimba en una orquesta, fue boxeador, árbitro de boxeo, beisbolista, barbero,... tuvo varias peluquerías en Bogotá. Era el campeón de los negocios malos", comenta. Una vez montó un negocio de criar pollos. No marchaba necesariamente bien."Íbamos a las arroceras a coger comida para los pollos en una carretillas. Nos cruzamos con un Mercedes. El condutor paró. Había reconocido a mi padre. 'Felipe, usted me ayudó cuando yo pedía plata en la calle y me puso a trabajar en un taller. Le debo la vida". Puede que Felipe se acordase de cuando fue polizón. Le gustaban los coches. "Con ocho años me puso de pinche en talleres", cuenta su hijo.

Mantenimiento de edificios históricos

Humberto trabaja ahora en una empresa de mantenimiento de edificios históricos, pero antes fue mecánico y "cantinero". Empezó a los 23 años. "No tomaba, no fumaba y no sabía bailar". Aprendió esto último. Todavía baila salsa. No tardó en casarse, el matrimonio no tardó en juntar dinero para un lote (solar) en el que hacerse una casa; pero el sueño de Europa jalonada de castillos seguía respirando en él. Necesitaba vivirlo o matarlo.

En marzo de 2006 aterrizó en Barajas. Una maleta retrasada lo dejó viendo cómo despegaba su avión hacia A Lavacolla. "Tenía 2 euros. Metí uno en un teléfono y se lo tragó. Pude llamar a mi familia, ya tenía hermanas en Lugo. Me mandaron dinero". Al llegar a la ciudad, le pareció "agradable y tranquila", aún se lo sigue pareciendo.

Hace unos años volvió a Cúcuta. "Llamé a mis amigos. Fuimos a tomar unas cervezas. Pensé que los amigos seríamos tal y como éramos, bromeando y riendo, pero los sentí lejanos. Fue un choque. Pasé varios días en casa. Quería volver a Lugo".