"Eles o que queren é quedarse no piso". Así de rotundo se manifiesta José Manuel, el hijo del anciano que acogió a una familia hondureña en su piso del centro de Lugo y que ha emprendido una batalla judicial para echarlos de la casa de su padre. Después de que Mario Cruz, el joven que fue acogido, junto a su mujer y dos menores, por su progenitor, asegurase en declaraciones a El Progreso que ellos no son "ni okupas ni ladrones", la familia del señor ahora ingresado en una residencia ha querido insistir de nuevo en su versión de los hechos y contradecir algunas de las afirmaciones de Cruz. Entre ellas, aseguran que su padre nunca accedió a que se empadronasen en su domicilio.

"Empadroaríanse eles. É mentira que os empadroase o meu pai, seguro, se lle falsificaron a firma ou o enganaron xa se verá no xulgado", aseguró José Manuel en declaraciones a la TVG.

Asímismo, se refirió también a una retirada de dinero con la tarjeta de su padre que, según él, realizaron "sen o seu consentimento". En cambio, tanto Mario Cruz como su hermano Ever —que había convivido también con el anciano durante un tiempo en el mismo piso y en las mismas condiciones— niegan que se hayan quedado con dinero de las retiradas de efectivo que hacían en el cajero con la tarjeta del anciano, como los acusan los hijos de este. Aseguran que este tipo de operaciones las hicieron porque se lo pedía el anciano al no poder salir de casa y que todo el dinero le era entregado a este. Manifiestan, además, que guardan los resguardos de las retiradas del cajero que realizaron, todas ellas en Lugo ciudad y ninguna en Castro de Ribeiras de Lea. También afirman que esas cantidades no llegaban a 8.500 euros.

El hijo del anciano aseguran que acogieron a la familia porque conocían a la cuñada y que nunca imaginaron que la situación acabaría en los tribunales. "Acolles a unha persoa con voa vontade, e agora que nos salten con isto non é de recibo", concluyó.