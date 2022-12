Porta: "Hice todos los caminos de Santiago en silla de ruedas y este año es el quinto"

Gemma Porta salió de Francia hace mes y medio para recorrer el Camino de Santiago por la costa en silla de ruedas eléctrica, la forma en que peregrina a Compostela desde que hace diez años una paliza de su expareja la dejó en esa situación, cuenta. Fue un 14 de febrero y la silla se lo recuerda todos los días, dice, pero no le supone un freno para dar rienda suelta a una de sus pasiones, el Camino.

Esta gallega criada en Gran Canaria que ahora vive a mitad entre esta isla y A Coruña ya recorría el Camino antes de quedarse en silla de ruedas, cuenta. Solía hacerlo una vez al año, pero desde que su vida ha cambiado no lo rueda menos de tres o cuatro. Este año lleva cinco y, aunque ya no está lejos de Compostela, lo alargará porque quiere que la Nochebuena y la Navidad la pillen rodando, explica.

"Haciendo el Camino me siento libre, viva, me quita el agobio de la ciudad, siento que nadie me gobierna"

Antes de continuar, esta inusual peregrina cogía fuerzas este martes en el albergue que la Xunta tiene en la Rúa Nóreas, en una habitación adaptada. "¡Esto es un lujo! En Galicia suelen estar muy bien, tanto los públicos como los privados", asegura. En otras comunidades no puede acceder a este tipo de instalaciones porque no están preparadas para personas con problemas de movilidad y en Cantabria se encontró todos los albergues cerrados en pleno puente festivo de diciembre, asegura. Partió de la frontera francesa con la idea de llegar a Santiago por la ruta de la Costa, pero sobre la marcha optó por seguir por el Camino Primitivo.

"Lo conozco mejor porque lo hice hace tres años, también por Navidad, y creo que está mejor. Además, voy a tener que ir al médico porque me hice daño en una muñeca", explicaba este martes tras finalizar etapa en Lugo. Asegura que pocas veces echa mano de transporte alternativo para completar los trayectos. "En A Mariña tuve que completar una etapa en el Feve porque había árboles sobre el Camino y por la carretera no había arcén. Normalmente me avisan en las oficinas de turismo y en los albergues si hay algún problema", cuenta.

"No tengo familia, vivo con una pequeña pensión y ahorro cuando estoy en casa"

La peregrina dice que ha perdido la cuenta de cuántas veces ha caminado y rodado hasta Compostela y asegura que le resulta difícil decir cuál es su ruta preferida. Entre ellas podría estar la de la Costa, pero reconoce que no es la más fácil para alguien que se desplace en silla de ruedas. En ese caso recomendaría el Camino Francés, aunque nunca se ha encontrado a alguien peregrinando en sus condiciones, dice. Ella rueda sola porque tiene 49 años y esa ha sido siempre su forma de caminar a Santiago. "Así no tengo que ir al paso de otra persona ni otra persona tiene que ir al mío".

Eso no quita que no entre en contacto con otros peregrinos, que le echan una mano si hace falta. "A veces me ayudan un poco con la silla", explica, aunque más que muestras de compasión lo que provoca son reacciones de admiración, afirma. "Normalmente me animan, me dicen que no me rinda".

Gemma cuenta que no tiene familia y que vive de una pensión, "pequeña, pero es una pensión", circunstancias que le permiten echarse a la ruta siempre que quiere. "Haciendo el Camino me siento libre, viva, me quita el agobio de la ciudad y siento que nadie me gobierna", resume antes de continuar.