EL MIÉRCOLES pasado se despertó con una llamada telefónica de su centro de salud, el de San Roque. Su enfermero le proponía hacerse un test rápido para determinar si había estado en contacto con el coronavirus, dentro de la campaña que el Sergas acaba de iniciar para conocer la inmunidad de grupo que existe en Galicia.

¿Cómo lo avisaron?

Me llamó el enfermero que me lleva, desde el centro de salud, y me propuso si quería hacer, de forma voluntaria, el test para saber si había tenido contacto con el coronavirus.

¿Cuál fue su reacción?

Encantado de la vida. ¿Por qué no hacerlo? No lo dudé, simplemente le dije que me dejase tiempo para ducharme y vestirme y allá fui.

¿Qué le hicieron?

Me hicieron una serie de preguntas sobre si tenía síntomas de fiebre y tos. Me pincharon en un dedo y me sacaron una gota de sangre. Hice el test a las once y a las dos ya me estaban llamando con el resultado para decirme que todo estaba perfecto. Creo que fui el primer paciente del centro porque la prueba me la hicieron dentro del centro de salud y no a través de una ventanilla como se está haciendo ahora, pero solo es una impresión.

¿Le parece esta una buena manera de evitar que se propague el virus?

Tenemos que hacer caso a los que saben de esto. Habrá errores pero tenemos que dejarnos guiar por los que saben. Es la única manera de vencer al virus. Y, sí, creo que también es importante que se lleven a cabo estos test.

¿Tuvo miedo a contraer la enfermedad durante estos días de confinamiento?

Miedo todo el del mundo tiene. Soy persona de riesgo, ya que hace quince años sufrí un infarto. Y me avisó el médico de que, por ese motivo, no debería salir de casa. Así que obedecí y, desde el 12 de marzo, no volví a sacar un pie a la calle hasta justamente el día que hice el test, que fue el pasado miércoles.