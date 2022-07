Los padres del asesino confeso de As Gándaras trataron de buscarle una coartada

Un hermano del autor confeso del crimen de As Gándaras declaró en comisaría que sus padres le pidieron que le diese coartada a Francisco Javier Belda porque había acabado con la vida de Clara Expósito. Así lo dijo este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Lugo la inspectora de la Policía Nacional que dirigió el operativo el fin de semana en el que se halló el cadáver.

La inspectora, que intervino en la vista oral por videoconferencia, explicó que el hermano del acusado dijo que su padre le pidió que si le llamaba la Policía que asegurase que había viajado el día anterior con su pareja y Francisco Javier Belda a A Coruña a pasar la tarde.

Añadió que este testigo aseguró que sus progenitores le dijeron que el procesado le había preguntado a Clara Expósito: "Cómo prefieres que te mate, a machete o a cuchillo", que esta respondió que "no tienes valor a matarme" y que entonces acabó con su vida a cuchilladas, así como que había limpiado la sangre en el piso.

La funcionaria dijo que el hermano de Francisco Javier Belda sabía detalles del crimen que no habían trascendido públicamente.

También detalló las contradicciones en que incurrió el acusado sobre dónde se encontraba cada vez que la Policía contactó telefónicamente con él y la primera vez que le tomaron declaración en comisaría como testigo.

Este martes están citados a declarar en el juicio en la Audiencia Provincial de Lugo una decena de agentes de la Policía Nacional, así como vecinos de la víctima y familiares del procesado.

Un sesgo de género

La hija de Clara Expósito, que cuando ocurrió el crimen tenía 17 años, aseguró este lunes durante la vista oral que el procesado "era muy celoso y le prohibía cosas" a su madre. "Le decía que no podía salir de casa o que no se pusiese alguna ropa que no le gustaba, que era sola de él y que no se viera con otros hombres", agregó esta joven.

Una prima de la víctima del crimen de As Gándaras. SEBAS SENANDE

Su abogada, Cristina Martínez, considera que se da un agravante de género porque la víctima "estaba a merced" del procesado.

"Acabó con ella para demostrar la inferioridad de la víctima por ser mujer», precisó. "Espero que se haga justicia". Así reaccionaba, cuando acabó de declarar, una prima de Clara Expósito, que lució durante la primera jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial una camiseta y una cazadora con fotografías de la difunta, con el mensaje: Prisión permanente aos asasinos de violencia de xénero. Tolerancia 0.

Esta testigo aseguró que el acusado «tenía anulada» a la víctima y que esta le dijo en alguna ocasión que tenía «miedo».