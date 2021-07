Isabel López, hermana de una de las víctimas del doble crimen del Cash Récord situado en el polígono industrial de O Ceao, en Lugo, ha anunciado que este martes acudirá a la declaración del principal sospechoso para mirarle a "los ojos de frente".

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lugo ha llamado a declarar a este hombre este martes a partir de las 10.30 horas. Se trata de un hostelero que reside en Burgos y que en el momento de los hechos, en abril de 1994, regentaba el bar Los Ángeles en la Ruanova.

La hermana de Elena López, la cajera asesinada en este doble crimen, ha adelantado su intención de acudir a la sede judicial: "O me cambia mucho la idea de aquí a mañana, que no creo, pero voy a ir porque siempre he dicho que quería ponerle cara" al principal sospechoso, del que las familias siempre han recelado.

"Quiero estar temprano en los juzgados para ver su logro verlo y que me vea él a mi también", ha deslizado Isabel López, aunque ha matizado que no estará en la propia declaración, porque "solo podrá estar el abogado", pero acudirá a los exteriores.

En este contexto, la hermana de la víctima, quien asumió la custodia de los hijos de la fallecida, tiene claro que la declaración puede "ser definitiva" para la imputación final de este hostelero que ya habría protagonizado por aquel entonces, en 1994, otros delitos.

Además, Isabel López ha explicado que la declaración "es indagatoria". "Como la ley determina que si te inculpan tú tienes que demostrar que no eres culpable, él si no es culpable tendrá que decir quiénes son, porque si no va a ser culpable", ha resuelto.

"Mañana sí que se puede resolver algo más", ha concluido Isabel, precisamente la mujer que se topó con los cadáveres de su hermana, la cajera Elena López, y del reponedor, Esteban Carballedo, poco después de las 20,00 de la tarde del 30 de abril de 1994.