La hermana de la asesinada en Becerreá irá al TSXG por la causa contra la Casa da Muller

La hermana de la vecina de Becerreá que fue asesinada a tiros hace ocho años por su marido, O Chamaco, anunció este jueves que interpondrá un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el fallo del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo que desestimó la demanda que había presentado esta contra el Concello de la capital lucense por considerar que la Casa da Muller, que depende de él, no atendió debidamente a la víctima.

Martina Gómez, que ofreció una rueda de prensa acompañada por representantes de la Plataforma Feminista de Lugo, aseguró que el Concello de Lugo "incumple la ley" porque no está adherido al sistema VioGén de seguimiento integral de los casos de violencia de género y porque "desde hace dos años" no tiene psicóloga en la Casa da Muller. La hermana de la asesinada precisó que ese puesto lo está cubriendo "a tiempo parcial" el director de este centro.

La familia exigía la reparación de daños económicos y morales por el asesinato de Ana Gómez en febrero de 2016 porque consideraba que esta no recibió la atención adecuada en la Casa da Muller cuando acudió a asesorarse porque era víctima de malos tratos.

Además, Martina Gómez considera que esta desestimación supone "un retroceso bestial" y "una losa más para acceder a una atención real y eficaz" y evidencia "el desamparo, la no reparación de daños y la pérdida de derechos de las víctimas de violencia de género".

Mientras, una de las portavoces de la Plataforma Feminista de Lugo, Ana Torrón, dice que la suya es una lucha de "David contra Goliat" y aclaró que en esta causa "non hai xenreira contra ningún funcionario, nin batalla política contra ningún partido. É unha guerra contra a violencia de xénero e contra as institucións que non poñen remedio para correxila".