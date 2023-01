Dos personas resultaron heridas tras impactar el coche en el que viajaban contra un autobús urbano en Lugo. El accidente ocurrió este viernes, pasadas las cinco de la tarde de este viernes, en las inmediaciones de la rotonda de la rúa Serra de Meira, que enlaza la Calzada das Gándaras con Paradai de Arriba.

El autobús urbano que se vio implicado en el accidente era el 4.2, que cubre la línea que va desde la parada de Sindicatos, en la Ronda da Muralla, al Hula pasando por la Calzada das Gándaras. El vehículo llevaba pocos viajeros, según explicó el conductor del bus, y todos ellos resultaron ilesos.

"O coche invadiu o carril contrario e veuse contra o bus. Foi todo moi rápido. Foi un susto, si, pero afortunadamente aos pasaxeiros do bus non lles pasou nada. Simplemente, eu freei e os viaxeiros baixáronse, non houbo máis", explicaba el conductor del autobús.

Entre tanto, sí fueron trasladados al hospital la conductora del vehículo –una mujer joven– y su acompañante, un hombre mayor, según manifestaron varios testigos, congregados en el lugar del accidente. Se desconoce, de momento, el alcance de las lesiones.

El bus y el otro vehículo implicado en el accidente. SEBAS SENANDE

El coche, matrícula 2179 KTG, sufrió un fuerte impacto y probablemente sea declarado siniestro total. El autobús, en cambio, solo tuvo daños en el frontal aunque el golpe también hizo añicos una parte del parabrisas.

Durante una hora, aproximadamente, estuvo cortado el carril de acceso a la Calzada das Gándaras desde Serra de Meira hasta que pudieron ser retirados los vehículos implicados en el accidente.