Un conductor resultó herido grave tras salirse de la vía y colisionar contra una tajea. El accidente se registró en la mañana del martes, cuando un conductor que circulaba por la Ronda Norte, en dirección a la Avenida Adolfo Suárez, se salió de la carretera por el margen izquierdo y chocó contra la tajea. Tal y como confirmó ayer el portavoz del cuerpo, el hombre resultó herido grave y fue evacuado al Hula. La Policía Local abrió una investigación para determinar las causas del accidente.

Durante las jornadas del lunes y el martes, la Policía Local realizó varios filtros de seguridad vial en diferentes zonas del casco urbano y denunció a dos conductores que dieron positivo en la prueba de alcoholemia. Uno de ellos dio arrojó un resultado de 0, 48 miligramos por litro de aire espirado, por lo que fue denunciado administrativamente y el vehículo quedó inmovilizado en el depósito municipal. El otro arrojó una tasa de 0,51 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Otro conductor fue sorprendido en Garabolos cuando conducía su automóvil a pesar de haber perdido la vigencia del carné por la pérdida total de puntos. La Policía le abrió diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial. También fue denunciado otro conductor que no tenía contratado el seguro obligatorio, lo que conlleva una sanción de 1.500 euros, y varios por no haber sometido su turismo a la ITV en el plazo reglamentario, por no hacer uso del cinturón de seguridad, por utilizar el teléfono móvil durante la conducción y por hacer caso omiso a la luz roja de un semáforo.