Héctor Castiñeira: "Unha pulseira cae sempre"

Confesa que leva sempre dúas pulseiras de coiro e todas elas son do San Froilán. Son un valor seguro das festas de Lugo para el. Tanto como os fogos artificiais, para os que mira desde que era un neno.

Canto estaría disposto a pagar por unha ración de polbo?

Uns 13 ou 14 euros. Sería un bo prezo para buscar o equilibrio entre os hostaleiros e os clientes.

Cal é a fórmula máxica para que esta festa se distinga doutras?

Atraer a xente ao recinto feiral e ter unha boa axenda de concertos. Ningúen vai coller o coche e vir a Lugo para ver a tómbola ou os cabaliños, pero si para ir a un concerto e de paso comer o polbo e xogar uns euros na caseta de tiro.

Hai algo que nunca se perda?

Os fogos de artificio. Dende que era un neno, sempre me abraiaron, supoño que será polo meu gusto de mirar de noite ao ceo.

Cal é o seu nivel de gasto?

Cando era un neno abría o peto e sacaba boa parte do que tiña para as barracas. Hoxe xa case non subo nelas, pero o gasto ben pasa dos 100 euros.

Churros ou castañas?

En San Froilán, churros. As castañas déixoas para despois.

As multitudes do Domingo das Mozas ou os días máis tranquilos?

As multitudes. Sempre me gustou ver a cidade chea de xente. Aínda que de pequeno subía nas barracas entre semana porque os días grandes duraban menos tempo.

Que cachifallo compra sempre todos os anos?

Unha pulseira de coiro. Teño ducias delas na casa pero é algo que sempre cae. Sempre levo postas un par.

Bota de menos os senegaleses?

Boto de menos os postos. Era como se trouxesen a Lugo unha parte de África a través de obxectos feitos a man en madeira, óso ou coiro.

Lígase moito no San Froilán?

Bueno, eu nunca tiven unha habilidade especial para iso de ligar [ri] pero é certo que no San Froilán hai más xente en Lugo e se hai máis xente, hai máis posibilidades.

Se tivese que resumir as festas nunha palabra, cal se lle ocorrería?

Sentimento. O San Froilán sempre é momento de reencontro. Mesmo nos anos que vivín fóra sempre voltaba para as festas porque as sinto como algo do que son parte.

Cal é ese segredo inconfesable relacionado coas festas que nunca lle contou a ninguén?

Un ano levaba gastados xa non sei cantos cartos para conseguir un peluche que lle quería regalar a unha rapaza. Pero non había maneira de conseguir o demo do peluche, a grúa sempre o soltaba cando estaba a piques de caer no burato de saída! Así que fun falar co home do posto para mercalo. Conseguín un bo prezo e, por suposto, a ela díxenlle que o sacara nas grúas para ela.

Cantas veces na súa vida vestiría o traxe rexional?

Ningunha. Non tiven traxe.

Que prenda elixiría?

O chaleco. É unha peza que lle aporta cor ao traxe, dálle esa ledicia que buscamos nas festas.