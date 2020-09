Andrea tiene 9 años y no entiende por qué es la única niña de la que hasta ahora fue su clase del colegio Illa Verde que no puede jugar con sus amigos y amigas de siempre. Con algunas lleva desde la guardería. Incluso pasa en sus casas algunos periodos, cuando su madre tiene que estar confinada por haber tenido contacto con algún paciente con covid-19 en su trabajo como auxiliar de enfermera en la Uci del Hula. Pero no puede ni acercarse a ellas en el patio.

Andrea ha volcado toda su frustración en una carta que su madre, Chus Fernández, ha hecho llegar a la dirección de su colegio y a Inspección de la Xunta, junto con el resto de documentación para conseguir que esta situación se solucione de algún modo. De momento ni en el colegio ni en Inspección de Lugo le han hecho caso, explica, aunque Inspección de Santiago le ha pedido que le mande toda la documentación.

La madre relata cómo fue el proceso por el que su hija ha sido la única alumna separada del resto de la clase: "Dos días antes del inicio del curso, nos reunieron a los padres y nos dijeron que para cumplir los ratios de 25 alumnos, sobraba uno. Eran 26, porque se sumaban los repetidores. Así que sin más hicieron un sorteo, salió Andrea y la cambiaron".

Chus Fernández se lamenta de que no los hubieran avisado antes para buscar otra solución, ya que además tiene un hijo pequeño de alto riesgo al que tampoco puede llevar al colegio, ella tiene riesgo por su trabajo y necesita el apoyo de otros padres de la clase a la que iba Andrea para cuidar de ella algunos días, por lo que entiende que además se está multiplicando el riesgo para los dos grupos de niños. "¿He hecho algo mal? Pido perdón si hice algo que no debía", pregunta Andrea a los responsables de hacer las cosas bien.

A todo aquel que pueda ayudarme

Hola, mi nombre es Andrea, estudio en el colegio Isla Verde de Lugo en 4º de primaria.



Escribo esta carta a todo aquel que pueda ayudarme. Me dijo mi mamá que este año tengo que separarme de mis amigos, con los que llevo desde infantil, con los que me divierto y juego. ¿Por qué me tengo que separar yo sola? ¿He hecho algo mal? Pido perdón si hice lo que no debía.



Estudié mucho. ¿Por qué se van todos al recreo juntos y yo no puedo acercarme a ellos. Durante el confinamiento me puse muy triste porque no podía verlos a ellos, no podía ver a mi mamá porque trabajaba en el hospital, y ahora, que por fín iba a poder volver

junto a mis amigos, me tengo que separar yo sola de todos, verlos irse todos juntos y yo no puedo acercarme.



Pido por favor con esta carta a profesores, al director, al presidente de la Xunta, al presidente del Gobierno, al Rey o a quien sea que por favor me ayuden. Prometo estudiar mucho, esforzarme, obedecer, o todo lo que queráis yo estoy dispuesta a cumplirlo, pero por favor, no quiero irme yo sola dejando a todos mis amigos.



Andrea