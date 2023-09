"Hay un repunte de un cinco a un diez por ciento de familias necesitadas"

Le cuesta todavía hablar de proyectos al frente de Cáritas. Pasado el periodo vacacional, Amparo González Méndez retoma las riendas de la ONG católica empezando por el principio. Es decir, conociendo de primera mano los equipos y el trabajo que hay detrás de esta organización en la diócesis de Lugo.

¿Cuál es su visión de Cáritas Lugo en estos primeros tres meses en la dirección de la ONG?

Soy una recién llegada todavía. De momento, estoy aprendiendo y observando todo lo que se está haciendo. Estoy conociendo a los voluntarios. En mi trayectoria profesional, tuve siempre mucha relación con lo social pero la actividad de Cáritas la observaba desde fuera. Ahora tengo oportunidad de conocerla desde dentro y quiero trabajar y brindar apoyo a los más vulnerables desde la organización, aparte de la función representativa del cargo.

¿Fue usted voluntaria de Cáritas?

No, simplemente conocía la organización por mis anteriores puestos en la Xunta como directora xeral de Familia e Infancia y también de Promoción do Emprego, que desempeñé entre 2012 y 2020. Eso me permitió conocer a varias entidades sociales y, entre ellas, a Cáritas en particular.

Y ahora que está dentro, ¿cómo ve el trabajo de esta ONG?

Sabía que Cáritas era una entidad seria que llevaba muchos años siendo una referencia. Pero, una vez que estoy dentro y conozco el equipo, me siento muy orgullosa de pertenecer a esta ONG, que tiene proyectos que están a la vanguardia. Y reconocer este trabajo es una forma de valorar lo que se hace desde esta entidad.

¿Cuáles son las necesidades más urgentes que está cubriendo Cáritas, en este momento, en la diócesis de Lugo?

Lo que se pretende es trabajar a nivel integral con todas las personas y familias, no atendiendo solo a un problema. La crisis económica está suponiendo un gran impacto, pero también la despoblación rural y el cada vez mayor envejecimiento de la población, lo que da lugar a una falta de oportunidades en ciertos ámbitos.

¿Y qué se está haciendo desde Cáritas para dar solución a esta situación social actual?

Tenemos distintos programas de trabajo con familias monoparentales, inmigrantes, parados de larga duración y jóvenes (para los que tenemos veintiuna actividades formativas). Trabajamos también el tema de la falta de vivienda y la escasez de oportunidades habitacionales porque creemos que este es un derecho que debemos tener todos.

¿Ese es el mayor problema que tienen, actualmente, los usuarios lucenses de Cáritas, la vivienda?

La falta de vivienda es un problema importante, especialmente si esos usuarios tienen menores a su cargo a los que, por otra parte, también tratamos de darles una atención educativa. Nuestra función es, sobre todo, acompañar a las personas porque queremos que ellas sean las protagonistas del proceso, queremos darles apoyo. Aparte de cubrir también, por supuesto, la falta de alimentos o de ropa y de organizar itinerarios formativos o darles orientación laboral formándolos en competencias claves para su desarrollo. Precisamente, en este campo, trabajamos mucho también con inmigrantes que están en el país de forma irregular.

¿Se aprecia un aumento de todos estos problemas sociales con la inflación acuciante de los alimentos que se está produciendo desde hace casi dos años?

Hay, quizás, un repunte de un 5 a un 10 por ciento más de familias necesitadas. En Cáritas Lugo tenemos, ahora mismo a 35 trabajadores y más de 400 voluntarios que atienden a más de 3.400 familias, lo que supone 4.500 personas. Se les da tarjetas monedero para la compra de alimentos en supermercados y también ayudas para el pago de alquileres y para combatir la pobreza energética.

¿Cuál es el perfil de usuario más presente en las oficinas de Cáritas ahora mismo?

Hay mucha población inmigrante, pero también gente de Lugo en situación de vulnerabilidad. Es decir, con bajos ingresos, que necesita apoyo psicológico o también acompañamiento, especialmente en la zona rural.

Y ahora que ya va conociendo el trabajo de Cáritas, ¿se podría hablar de algún proyecto que vaya a poner en marcha desde la dirección de Cáritas?

Empiezo esta etapa con mucho compromiso y mucha responsabilidad. Pero quiero tener prudencia. Tengo ideas pero he de esperar a que estos proyectos estén consensuados —ya que se trata de una dirección colaborativa— y que estos puedan ser, finalmente, viables. Así que, por ahora, es mejor esperar su momento para darlos a conocer.