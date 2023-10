"Han subido a redes vídeos sexuales míos y siento angustia y miedo, no me atrevo a salir"

La vida de Rosa (nombre ficticio) era la de una joven lucense de 29 años, con proyectos de futuro y una vida tanto personal como digital bastante asentada. "Estaba planeando irme a vivir a Estados Unidos. Tengo 13.000 seguidores en Instagram, cuido mucho mi cuenta, con muchas cosas de viajes y agradables", explica. Hasta el pasado 18 de septiembre, cuando en varias cuentas en redes sociales alguien comenzó a colgar fotografías y vídeos de carácter sexual en los que aparece ella, imágenes que se habían grabado en la intimidad de una relación de pareja que había durado siete años. Su expareja, sin embargo, no aparece, solo se la ve a ella, y se la reconoce perfectamente.

Desde entonces, su vida ha sido una pelea constante para tratar de que esas imágenes sean borradas de la red. Varias denuncias ante la Policía Local, abogadas en espera de que el juzgado reciba el caso y actúe y comunicaciones a Tik Tok, Instagram y Twitter para denunciar el contenido de esas cuentas, con muy poco éxito: "Tik Tok sí la borró, y dos de Instagram porque los vídeos eran muy fuertes y los subieron sin censurar; pero como abrieron otra cuenta a las que suben las imágenes con censura de algunas cosas, pero donde se me reconoce igual, no la cierran".

Pero lo peor, con mucho, es "lo de Twitter. Es gravísimo, porque son fotos y vídeos manteniendo relaciones sexuales en las que se me ve la cara. Y les da igual, no piden censura ni nada, los vídeos son devastadores. He pedido a toda la gente que denuncie la cuenta por contenido inapropiado, pero nada".

Rosa, afirma, sabe con toda seguridad de dónde han salido las imágenes, ya que solo tenían acceso a ellas su expareja y ella misma. Sin embargo, insiste, tampoco puede acusar a nadie con total firmeza, "porque él dice que no ha sido y le han podido hackear el teléfono o ser alguien de su entorno que haya accedido a las fotos. Y tampoco sé qué ganaría con eso ahora, rompimos ya en mayo y él está con otra chica y yo con otro novio". También queda por determinar qué pudo pasar con una cuenta de almacenamiento compartida por ambos. Seguridad no tiene, pero sospechas sí.

En cualquier caso, considera Rosa, ese debería ser el trabajo de la Policía, pero le dicen que "puede tardar años, que primero hay que mandarlo al juzgado y que Instagram nunca suele facilitarles las direcciones Ip, que tienen casos de pedofilia sin resolver pendiente de que les faciliten esas direcciones. No sé, lo dejan todo como en el aire y yo lo único que quiero es que esas cuentas se borren".

Miradas diferentes

Las imágenes han llegado a su madre, a sus amigos, a su conocidos y a todo el quiera verlas. Todavía están perfectamente accesibles. "Tengo miedo y angustia", solloza, "no me atrevo casi a salir de casa, siento que no tengo seguridad ni intimidad". Un día de estos últimos se le ocurrió dar una vuelta por el San Froilán, y "notaba que me miraba gente por la calle, que personas que conocía me miraban diferente. Piensas que han visto esos vídeos y te sientes juzgada, cuando quien debería sentirse juzgada es la persona que ha subido unas imágenes que deberían quedar en la intimidad de la pareja".

Ella ha ofrecido a la Policía que analice su teléfono o los de cualquiera de su entorno cercano, pero "me dicen que eso no lo pueden hacer sin una orden judicial, pero el juzgado todavía no sabe nada del caso. No sé, son la Policía, algo podrán hacer, llevó así tres semanas y nadie hace nada, tengo una ansiedad que no puedo mas". Y peor aún es saber que "siempre me va a quedar el estigma".

Venta por Bizum a diez euros: concepto, ‘pizzas’

Una cuenta que todavía sigue abierta en redes contiene su nombre completo y su número de teléfono real, y un mensaje que anima a escribir o llamar si quieren más vídeos. "Ofrecen más imágenes a diez euros con pago en Bizum; el concepto de pago es pizzas", explica Rosa, que también ha facilitado a la Policía el número de teléfono que se facilita para hacer los envíos de dinero. "Me mandan mensajes como ¿20 euros por la pizza?".

PÁGINA PORNO. Varios de los vídeos sexuales de Rosa se han subido además a páginas pornográficas, su madre recibe imágenes y ella ha comenzado a leer incluso amenazas de muerte. "Contactan con mis amigos a través de mi Instagram y les mandan fotos de mis pechos", lamenta, "creo que es algo muy grave que las autoridades deberían tratar de otro modo".