Estas han sido las noticias más leídas en El Progreso durante 2021

El año 2021 termina y desde El Progreso queremos repasar las noticias más leídas en nuestra web por los lucenses. En un año marcado por una pandemia global, de nuevo las noticias locales, esas que más nos afectan y conmueven por su cercanía, vuelven a destacar.

"Nacer catro xatos nun só parto, e todos vivos, é algo tan difícil como acertar o pleno ao quince na quiniela e tamén os resultados de todos os partidos". El veterinario Javier López López definía con estas palabras un hecho insólito como el alumbramiento cuádruple registrado en Casa Abella, de la parroquia de Andreade, en Paradela. Era el primero que presencia en 26 años de profesión.

Un vecino del núcleo de Cabezais, en la parroquia lancaresa de Vilouzán, se llevó un buen susto este verano al ser atacado por una jabalina que estaba acompañada por tres crías. "Puido devorarme, tiven moita sorte", afirma la víctima, Tino Mourín López.

El voraz incendio iniciado en la mañana del domingo 11 de abril en el polígono de O Ceao, en Lugo, quedó controlado pasado el mediodía. No obstante, el operativo de seguridad continuó trabajando durante días. Las llamas comenzaron en las instalaciones de la empresa de pinturas Castro Parga, para posteriormente trasladarse a otras cuatro parcelas. Uno de los sucesos más impactantes del año en Lugo en el que por suerte no hubo que lamentar víctimas. Pese a ello, los daños materiales fueron muy importantes.

Pilar López traballa desde as sete da mañá ata as dez da noite os 365 días do ano. Di que non pode permitirse o luxo de deixar faena para mañá nin de dicir que está cansa. Non ten xefes, pero si horarios, os que lle marcan as 200 vacas da explotación láctea que xestiona xunto á súa nai en Lampaza (Sober).

"É unha gran desgraza", era la frase que se repetía entre los vecinos de Abadín tras trascender la noticia del fallecimiento de un joven muy conocido en la zona, Miguel Fernández Cendán, vecino de 34 años de la parroquia de Baroncelle, en un accidente de tráfico en la N-634.

El soberés Raúl Vázquez López, de 66 años, se convirtió sin quererlo en el protagonista de una historia de amor que ha cruzado, literalmente, fronteras. Fue detenido en Girona por circular 40 kilómetros en sentido contrario, aunque la sorpresa de los Mossos llegó cuando descubrieron en el asiento del copiloto —con el cinturón de seguridad abrochado y envuelto en una manta— el cadáver de su pareja, Rolf Taubenberger, un científico suizo de 88 años con el que vivió durante años en Zúrich.

José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, es uno de los encargados de vigilar que el cielo no se nos caiga encima o, al menos, que no nos coja desprevenidos. A través de la red de cámaras Smart, situadas estratégicamente en distintos lugares, este astrofísico monitoriza la atmósfera terrestre para detectar las rocas que entran en ella. Estudia su procedencia, trayectoria, composición y determina si pueden impactar. En este trabajo cuenta con la colaboración del astrónomo sarriano Borja Tosar, que desde la Casa de las Ciencias de A Coruña vigila una de esas cámaras.

Una bola de fuego cruzó el cielo gallego el 18 de enero, alrededor de la 1.10 horas, ante la incredulidad de las personas que pudieron presenciar el momento. El meteorito fue visto de Lugo a Pontevedra y de O Grove a Chantada. También en El Bierzo, donde el fenómeno fue captado por varios particulares.

"Estás descojonada, pues a mí no me hace ni pizca de gracia. De hecho me indigna profundamente". Este fue uno de los primeros reproches que lanzó la periodista gallega Patricia Pardo a Ana Rosa. ¿El motivo? En el programa de Ana Rosa, al respecto de una noticia sobre una estafa en la que una mujer ponía acento gallego, varios colaboradores y la propia presentadora hicieron mofa entra risas del acento gallego.

A los lucenses les impactó la noticia de que Mila Ximénez se encontraba sedada en su hogar rodeada de su familia ante una compleja situación de salud que desembocó en su muerte. La colaboradora de Sálvame había decidido pasar estos últimos días en su domicilio junto a los suyos, ya que su situación "parecía irreversible".