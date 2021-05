La memoria técnica de las catas arqueológicas realizadas en la calle Quiroga Ballesteros llegó a una conclusión: que en ese punto, en la época romana, podría haber un balneario público de considerables dimensiones.

La hipótesis sostenida por el equipo Fortes & Hervés Asociados se basa en el hallazgo de tres grandes hipocaustos (sistemas de calefacción de la época romana por donde circulaba aire caliente) de tal tamaño que solo podrían pertenecer a un edificio público.

"Estos restos podrían corresponder a un edificio público del denominado tipo balneae y balineae que, a lo largo del imperio, se designó también como thermae a pesar de que no encontramos vestigio alguno de piscinas, bañeras, sudatios (sala de sudoración abovedada propia de los baños romanos) o canales de entrada o salida de agua en el interior del edificio. Sin embargo, todo hace prever que se trataba de un gran edificio, de carácter público, de baños porque hay hallazgos de tres grandes hipocaustos. Lo que demuestra que se trataba de un edificio público porque un particular no podría asumir los costes de esta construcción. Además, uno de estos hipocaustos disponía de dos plataformas arquitectónicas (dos terrazas laterales) para colocar calderas de bronce", explica el arqueólogo Francisco Hervés Raigoso.

Junto con los hipocaustos, también aparecieron restos de ladrillos de este edificio. "Un edificio que marcaba el límite con la zona artesanal, compuesta por talleres de alfarería y de hierro, espacios urbanizados a partir de la construcción de la muralla", apostilla este arqueólogo, que participó, con otros profesionales, en las catas hechas en la zona coincidiendo con las obras de peatonalización de la calle Quiroga Ballesteros.

En la zona no aparecieron piscinas ni entradas o salidas de agua al edificio, que sí sería de grandes dimensiones

La excavación arqueológica permitió también delimitar el ángulo de cierre de este edificio a la altura del Carril do Sonido. Ahí se encontraron una gran cantidad de ladrillos y de fragmentos de pavimentos de fuerte consistencia, de opus caementicium (un mortero romano usado para levantar muros) y también de opus signinum (un material compuesto de tejas partidas en trozos pequeños y mezcladas con cal, golpeadas luego con un pisón) "que constataban la existencia de una zona que contaría con el clásico sistema de hipocaustum", asegura la memoria técnica.

La hipótesis de que, entre la actual plaza de abastos y el mercado de Quiroga Ballesteros, había un balneario se basa, entre otras cosas, según se expone en la memoria técnica, en que "la boca del praefurnium (cámara de combustión de un horno romano) y pilae (pilas de azulejos o baldosas cuadradas o redondas utilizadas por los romanos como un sistema de calefacción por tierra) exhumados muestran un hipocausto que contiene, además, el hueco de una chimenea en uno de los muros en altura y un hueco de ventilación, lo que manifestaría la existencia de una alimentación de aire caliente.

A este hipocausto se sumarían otros dos, lo que —unido a "la magnífica calidad y técnica tanto de los muros como del propio pavimento de opus caementicium de los solados inferiores y los pocos fragmentos del piso superior de opus caementicium, exhumados en los niveles de colmatación de las estructuras— parece indicar una gran construcción romana que alcanza una gran superficie", informa la memoria técnica.

Otra característica que permitiría adivinar que el citado edificio era de carácter público y no privado es la ausencia total de restos numismáticos (monedas) o de útiles de cocina, propios de un hábitat doméstico.

Francisco Hervés: "La iglesia de San Xiao data del siglo IX y era clavada a otra que hay en Oviedo"

El arqueólogo Francisco Hervés Raigoso —que formó parte del equipo que hizo las catas en Quiroga Ballesteros— participó este miércoles en las XII Xornadas Culturais Arde Lucus 2021, en la Diputación, con una ponencia sobre la iglesia de San Xiao y la presencia de Alfonso II El Casto en Lugo. Estas jornadas están organizadas por la asociación Cohors III Lucensium y continúan mañana.



¿Dónde estaría ubicada esta iglesia con la advocación de San Xiao en Lugo?

Estaría en Sanxillao, donde está la guardería. Allí se encontraron restos de esta iglesia, que podría datar del periodo comprendido entre los años 840 y 849. Tenemos mucha información de la época romana en Lugo. En cambio, de la sueva, la paleocristiana o la invasión árabe hay muy poca. Hay ahí un paréntesis hasta la Edad Media en el que todavía desconocemos cómo era el Lugo de entonces.



¿De qué estilo arquitectónico sería este edificio religioso?

Seguiría el modelo de la iglesia de Santuyano, que está en la entrada a Oviedo por la autovía A-8. La iglesia de San Xiao sería clavada a la de Santuyano.



¿Cómo dibujarían esa iglesia los restos encontrados?

Tendría un pórtico a la entrada y tres naves (dos laterales estrechas y una central más ancha). Su estilo se correspondería con el Románico asturiano. Este edificio sería también utilizado como lugar funerario ya que se exhumaron diez tumbas de tipo bañera y una antropomorfa, con restos de una madre y un recién nacido. Por debajo, estaría la fuente y donde está ahora el instituto, habría un taller artesanal de hierro.



¿Qué relación tendría esta construcción con Alfonso II El Casto?

Alfonso II El Casto era un rey asturleonés y gallego al que se le notificó la aparición de la tumba del apóstol Santiago. Y él fue el que hizo el primer edificio religioso para albergar el sepulcro del apóstol en el sitio donde, después, se construiría la catedral. De esta forma, con él se inicia el culto al apóstol y con él también comienza la primera ruta de peregrinación a Santiago, que sería el Camino Primitivo, que parte de Asturias hacia Compostela a través de Lugo.



¿Cuál fue el motivo por el que se decidió levantar un templo precisamente en ese lugar?

La iglesia estaba pegada a la vía romana XIX. Por eso la hicieron justamente ahí.



¿Y por qué la advocación a ese santo en particular?

San Julián está muy presente en el camino jacobeo porque está muy relacionado con la advocación al apóstol Santiago. San Julián es el patrón de los peregrinos y donde hay un San Julián fue un lugar de paso de los peregrinos hacia Santiago.