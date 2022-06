Hallan sin vida en O Corgo a un hombre que había desaparecido en Lugo

Un lucense de 69 años de edad cuya desaparición fue denunciada en la mañana de este jueves fue localizado sin vida en en un prado en O Corgo, en un lugar situado entre Adai y Queizán. Efectivos de la Guardia Civil participaron en la localización del fallecido, un aficionado al ciclismo que solía salir a hacer deporte por las carreteras de Lugo.

El cuerpo del hombre fue levantado sobre las diez de la noche y trasladado a Lugo para la realización de la autopsia. Los agentes aún investigaban las circunstancias de la muerte, ya que el hombre habría aparecido junto a la bicicleta en la que salía a hacer deporte, pero el cuerpo no estaba en la carretera, sino en un prado cercano a la vía.

La desaparición había sido denunciada inicialmente ante la Policía Nacional, al ser el hombre vecino de Lugo, y la alerta dio lugar a una intensa búsqueda que acabó con un final trágico.

🔴#AXEGAInforma dun home que desaparecera en Lugo e que foi localizado falecido nunha pista do concello de #OCorgo ao lado da súa bicicleta. Arestora, as forzas da orde tratan de esclarecer as circunstancias do suceso. Interviñeron: @policia, #PolicíaLocal e #ProtecciónCivilLugo. pic.twitter.com/lX6JSVNER4