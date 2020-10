Una investigación del Seprona sobre un sacrificio masivo e ilegal de corderos en una casa de una parroquia de Lugo ha puesto el foco de la Fiscalía sobre el rito halal, el que utilizan los musulmanes para matar los animales de acuerdo con sus creencias. Este rito, muy parecido también al kosher de los judíos ortodoxos, esquiva el aturdimiento previo de los animales para que sufran que es obligatorio en toda la Unión Europea y procede directamente a degollarlos mirando a La Meca para que mueran desangrados.

Tras conocer que unos vecinos de Lugo estaban procediendo a degollar en sus casas decenas de animales el 31 de julio, día del cordero para los musulmanes, la Guardia Civil intervino, decomisó un centenar de corderos y procedió a multar con más de 10.000 euros a los dos investigados por no tenerlos documentados y sacrificarlos en casa y sin permiso.

A raíz de esta actuación, La Fiscalía procedió a abrir una investigación y a encargar un informe para aclarar si el sacrificio de esta manera causa en los animales un sufrimiento excesivo, con la idea de actuar por un posible delito contra el bienestar animal.

AUTORIZADO. Sin embargo, según explica Carlos Franco, catedrático de Bromatología e Inspección de Alimentos de la facultad de Veterinaria de Lugo, hay que tener en cuenta que en España el rito halal está autorizado, aunque debe hacerse en un matadero "autorizado, se necesitan carnés de manipulación, tienen que estar certificados por la comunidad musulmana e instalaciones especiales con salas separadas. Es un negocio, cuesta más por kilo de carne sacrificado".

Pese a ello, Franco reconoce que a los profesionales "no nos gusta". De hecho, considera una evidencia "que el animal sufre más si no se le aturde previamente", aunque "los que lo defienden dicen que si coges un cordero pequeño y tienes pericia para desangrarlo rápidamente, eso dura 30 segundos y el único daño es el del corte que se le hace, porque en cuanto empieza a perder sangre el cerebro deja recibir oxígeno muy rápido y es una muerte dulce porque el animal se va adormeciendo".

Una opción que este veterinario no contempla de ningún modo con los animales más grandes, como vacas: "El animal sufre más al meterlo en los contenedores que ayudan a la contención. Se le encaja, le comprimen por los lados, con unos brazos neumáticos se le aprieta la cabeza, la rotan para poder cortarle el cuello y sujetar la cabeza hacia arriba... el animal tiene que estar muy asustado en ese momento".

Para determinar sin duda si el animal sufre más o menos cuando no se le aturde antes del sacrificio "habría que ser el animal", asegura este catedrático, que pese a reconocer que "no es un tema fácil" considera que "hay suficiente acuerdo como para saber que está prohibido. Está permitido para el rito halal pero está regulado, en tanto en cuanto afecta a la salud pública, no solo al bienestar animal. Y hay que tener en cuenta que la Unión Europea hace bandera del bienestar animal".



Un peligro para la salud pública

Analizando el caso investigado en Lugo sobre el sacrifico ilegal de corderos, el veterinario Carlos Franco considera que es incluso mucho más grave desde el punto de vista sanitario que desde el punto de vista del bienestar animal. Según advierte, la matanza casera de animales sin controlar podría causar hasta la muerte de los que lo consumen si el animal tiene alguna enfermedad grave.