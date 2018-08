Si Hai Saída alerta de un repunte de violencia de género en verano

La asociación de víctimas de violencia de género Si Hai Saída alerta de un repunte de los casos en verano en Lugo, lo que viene dado por el mayor tiempo de convivencia que se da entre las parejas en vacaciones, circunstancia que en muchos casos genera un mayor número de conflictos.

"Danse máis casos porque nas vacacións compártese máis tempo en familia en tanto que o resto do ano moitas veces os dous membros da parella nin coinciden, debido aos horarios laborais. Desa situación pasan a estar as vintecatro horas do día xuntos. Ademais disto, hai máis situacións onde se consume alcol ou outras substancias, que poden tamén incrementar as situacións de violencia", afirma Marta Rodríguez Engroba, presidenta de Si Hai Saída.

Esta situación todavía se agrava más –según Marta Rodríguez Engroba– por la falta en agosto de personal policial y también de abogados de oficio. "As mulleres quedan moi desprotexidas porque hai pouco persoal na Policía e tamén porque moitos avogados de oficio están fóra", indica Marta Rodríguez.

La presidenta del colectivo se reunió, en días pasados, con la nueva subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, para presentarle alguna de las demandas más acuciantes de estas mujeres como, por ejemplo, la ampliación del horario de atención en la unidad policial de Violencia de Género que, según dice, cierra desde el viernes por la tarde para no volver a abrir hasta el lunes por la mañana.

"Sería importante que se ampliase este horario porque, aínda que a comisaría de Policía siga aberta, as mulleres non teñen a mesma privacidade na unidade de Violencia de Xénero que no resto das oficinas como tampouco o persoal ten os mesmos coñecementos. Por exemplo, moitos policías non saben manexar, de forma axeitada, o sistema de seguimiento integral VioGén, que determina o grao de risco que sufriu a muller", dice Marta Rodríguez.

Si Hai Saída reitera la situación de desprotección que vivieron más de veinte mujeres lucenses, víctimas de violencia de género, en la primera quincena de agosto, derivada del cierre del Punto de Encontro de la Xunta, a donde tienen que llevar a sus hijos para que puedan compartir un tiempo con sus exparejas, la mayoría con órdenes de alejamiento.

"As mulleres arranxaron como puideron, malamente, poñéndose en risco e intentando quedar coas súas exparellas noutros sitios para poder entregarlles os fillos. E o peor disto é que nin tan siquera se comunicou por escrito e moitas atopáronse que foron alí e viron o sitio pechado sen poder organizar outro tipo de cita previamente para evitar encontros coas súas exparellas", manifiesta Marta Rodríguez.

Ahora el Punto de Encontro reabrió pero, según critica Si Hai Saída, con reducción de horario, lo que también perjudica a muchos de sus usuarios. "Puxeron un cartaz no que indican que os luns estará pechado todo o día e os martes e xoves, a partir das catro", cuenta Marta Rodríguez.

La asociación también detectó, en los últimos meses, un aumento de los casos de violencia de género en Lugo entre las mujeres más jóvenes, especialmente de 26 a 30 años y con niños pequeños.

Pese a las campañas de concienciación para prevenir la violencia de género, Si Hai Saída apunta que algunas de estas mujeres jóvenes piden ayuda psicológica pero para intentar entender a sus parejas maltratadoras.

"Malia todas as campañas, a situación involucionou e hai rapazas que normalizaron o maltrato. Por exemplo, nas charlas que facemos nos institutos hai mozas que ven como unha proba de amor que o rapaz lles controle os teléfonos móbiles ou que non lles deixe ir vestidas como elas queren", señala Marta Rodríguez.