"Hai que falar de territorios, non podemos continuar nesa división rural-urbano"

O martes abordará en Lugo nunha charla o urbanismo con perspectiva de xénero, como se pode deseñar con ese criterio?

Cando se fai un planeamento, cando se fai ordenación do territorio moitas veces se esquece facelo desde unha perspectiva de xénero e tamén das persoas máis vulnerables e é moi importante ter esa visión dos que habitan os espazos. E como no tema da vivenda, as que máis tempo pasaban no espazo doméstico sempre foron as mulleres e non se tivo en conta esa perspectiva. Se trata de aportar desde o coñecemento, de construír xuntos, de ir sumando miradas... para crear unha sociedade mellor que deseñe espazos públicos de convivencia mellores, que faga un urbanismo mellor.

"Se as mulleres son as que adoitan coidar dos maiores serán máis conscientes dos problemas de accesibilidade nas rúas"

Que medidas entón se poden levar a cabo?

Desde esa óptica se as mulleres son as que adoitan coidar dos maiores serán máis conscientes dos problemas de accesibilidade que pode haber nas rúas. Que mellor que a visión da muller, por exemplo, para deseñar un espazo público de xogos infantís, cando durante décadas as mulleres coidaron dos nenos.

¿Existe sensibilidade por parte das administracións públicas?

Si, hoxendía si. Mudou moito, sobre todo nas sociedades máis avanzadas, en canto a democracia, participación, igualdade... Non así nas atrasadas, onde as mulleres non pintan nada. Se tes a visión do conxunto da sociedade esta será máis interesante, máis responsable e máis comprometida. Se tes un bo urbanismo terás un espazo público de convivencia de maior calidade, que é onde se leva a cabo a construción das verdadeiras democracias, a convivencia, o coñecemento do outro... O urbanismo non é só delimitar usos, edificabilidades…, senón o espazo de vivir que temos que deseñar entre todos.

Hoxendía tamén se fala moito desde as administracións de facer as cidades máis amables...

Hai que ter coidado de falar de cidades amables, temos que falar de territorios amables, solidarios, non podemos continuar nesa división rural-urbano, que é unha fórmula arcaica, que hai que mudar. Hoxendía coas novas tecnoloxías podemos estar todos conectados, informados… Por tanto, temos que ter os mesmos dereitos. O territorio é único. O espazo urbano precisa do rural para sobrevivir, porque precisa del para xerar enerxía, alimentos…, incluso nesta nova etapa da humanidade onde nos enfrontamos a un problema común, a crise climática. Máis se cabe en Galicia. Cando estamos a falar das cidades amables, das cidades dos 15 minutos, estamos a falar de ruralizar as cidades, de unir as dúas realidades.

"Temos que rehabilitar, recuperar o que xa hai edificado e convertelo en espazos para ser habitados no século XXI"

É unha defensora da rehabilitación fronte á construción nova.

En Galicia simplemente con ver que temos unha demografía paralizada ou en decrecemento nalgúns lugares e moitísimas edificacións en ruínas, a resposta lóxica á crise climática, a non seguir esquilmando recursos naturais, temos que rehabilitar, recuperar o que xa hai edificado e convertelo en espazos para ser habitados no século XXI. Para que imos seguir construíndo en lugares onde hai edificación suficiente e pouco crecemento demográfico. Distinto é en países de América Latina, Asia ou África onde medran, medran, medran, non teñen un patrimonio construído suficiente e teñen que facer outro tipo de planificación. Cada un temos que dar resposta a realidade e ao contexto socioeconómico que temos. No caso galego é moi parecido a outras zonas de Europa, que priman a rehabilitación, a recuperación do xa existente.

Realidade: "Temos un patrimonio construído en Galicia dun valor como hai poucos no mundo"

Que nota lle pon ao urbanismo que se ten feito nas cidades e no rural en Galicia?

Fixéronse as cousas ben durante moitos séculos, fixéronse mal durante 30 ou 40 anos do século XX, nos que estragamos bastante do patrimonio tanto natural como edificado, e agora creo que gran parte da poboación tomou conciencia de que non estabamos indo polo bo camiño e téñense mudado moitas dinámicas erradas. Temos un territorio estupendo, un patrimonio construído dunhas características e dun valor como hai poucos no mundo. Creo que ser conscientes diso tennos que levar a pensar que hai que facer as cousas doutra maneira. Dos erros sempre se aprende. Hai que facer unha conta moi sinxela, cantas hectáreas necesitamos por persoa para poder subsistir, en canto a enerxía, alimentación, produción de lixo... Con ese resultado é fácil darnos conta de que hai que dar respostas máis acaidas a ese urbanismo.

E coida que temos aprendido deses erros para emendalos, ou aínda non?

Son optimista. Se somos quen de tomar conciencia dos erros cometidos e dos retos que temos, entre todos seremos capaces de facer un urbanismo máis comprometido para poder xerar unha sociedade mellor, máis xusta e máis igualitaria. Sen lugar a dúbidas.