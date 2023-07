Amparo Alonso: "Hai que conseguir algoritmos máis verdes, menos contaminantes"

Tamén é vostede catedrática de Intelixencia Artificial na Universidade da Coruña. Por que se puxo tanto de moda esta tecnoloxía?

Aínda que data de 1956, a intelixencia artificial tivo momentos álxidos e baixos ata que en 2010 se ve que pode procesar datos. Cada vez producimos máis datos xa que á conectividade básica súmanse algoritmos máis potentes. De feito, a intelixencia artificial bateu ao campión do mundo de Alpha 60, un xogo estratéxico oriental máis complexo có axedrez. E o Chat GPT convertiuse no primeiro sistema capaz de ter unha interacción en linguaxe natural cunha persoa.

Opina que as máquinas substituirán as persoas en intelixencia?

Non, as máquinas van realizar as tarefas máis tediosas pero as persoas desenvolverán os traballos. Hai anos os médicos só usaban o estetoscopio. Hoxe, podemos saber a predisposición que ten cadaquén a ter unha enfermidade grazas á intelixencia artificial. O que si é convinte é cambiar a educación para saber como manexar ese escenario.

Non nos podemos sentir un pouco controlados con tantos datos que deixamos polo camiño?

Hai unha proposta de regulación da intelixencia artificial, especialmente sobre a prioridade dos datos. Na Coruña, vaise poñer en marcha a Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, Aesia, que será a primeira de España e da Unión Europea.

Fixo Enxeñería Química e acabou estudando datos e intelixencia artificial. Teñen algo que ver unha cousa coa outra?

Cando estudei eu, non había a carreira de Informática en Galicia, pero adentreime nisto facendo un traballo sobre os datos da monitorización das embarazadas nas últimas semanas.

Especializouse tamén en Informática Biomédica. En que campos se pode aplicar o seu estudo de datos na medicina?

En todo o que sexa derivar patróns para predicir o futuro. Para iso, hai que coñecer datos históricos e doutros pacientes.

Traballou, ademais, en proxectos de enxeñería, no mantemento intelixente de aeroxeradores…

Si, mediante a intelixencia artificial tamén se pode comprobar o estado dos compoñentes mecánicos de aeroxeradores e buques.

Outra das súas preocupacións é o medio ambiente. Como relaciona os datos coa ecoloxía?

Hai que conseguir algoritmos verdes. Os modelos de intelixencia artificial son cada vez máis precisos e consumen grandes cantidades de enerxía. Temos que lograr algoritmos que supoñan menos consumo enerxético.

De que maneira a intelixencia artificial lle resolve a vostede, persoalmente, a vida día a día?

Encendo o teléfono móbil con recoñecemento facial e Google envíame suxerencias. En medicina, a intelixencia artificial suxire aos científicos que camiños son mellores para sintetizar unha molécula ou para facer un medicamento. Esta tecnoloxía tamén terá un papel importante no mapa do xenoma humano e no diagnóstico de enfermidades.