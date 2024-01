GRANDÍO conserva o telegrama no que, como membro das Xuventudes Socialistas, se lle informaba de que o partido fora legalizado e de que "podíamos saír á rúa". Foi concelleiro durante 16 anos e dimitiu cando a oposición forzou a renuncia de José López Orozco á alcaldía. Tras anos apartado da política e mesmo de reclusión persoal volveu vérselle polas rúas do centro. Leva dous anos xubilado, escoita música, anda en bici, coida dunha neta e agora embárcase nun novo proxecto político.

Terá o teléfono cheo de mensaxes e chamadas.

A verdade é que si, e pola rúa tamén me parou moita xente, para dicirme de todo, pero polo xeral para felicitarme, incluso xente do partido, moitos afiliados.

Cando deixou o PSOE?

Deixei de ser afiliado hai uns días, pero hai tempo que non era un militante activo, como creo que é o caso da maioría dos afiliados.

Por que cre que sucede iso?

Non sei, pode que haxa certo desinterese por parte do partido. Eu coñezo a case todos os afiliados porque funo case 50 anos e o que vexo é que levan tempo non apartados, pero si desenchufados. Os que dirixen a organización son os que son e non gusta como se toman decisións, sen consultar, como se fan as listas...

Para as listas consúltase e logo ás veces cámbianse.

Ah si, iso xa non é de agora. Se as propostas da agrupación coinciden ben e se non cámbianse.

No seu caso cal foi razón do desencanto co PSOE e que o motiva para involucrarse noutro partido?

Unha cousa é consecuencia da outra. Penso que ao goberno de Pedro Sánchez lle sentou moi ben o apelido Sumar para sacar moitas medidas, a suba do salario mínimo e moitas outras. Deulle un toque de esquerda e creo que agora hai unha oportunidade de poder replicar esa situación en Galicia.

Ve pouca esquerda no PSOE?

Sempre se caracterizou por ser máis un partido de centroesquerda. Sumar coincide máis coas miñas ideas.

Porque cambiaron as súas ideas ou por que cambiou o PSOE?

Todos evolucionamos. Eu tamén. Hai xente que coa idade se volve máis conservadora e xente que se volve máis de esquerdas. Creo máis nas políticas sociais, síntome máis próximo a Sumar.

A ninguén se lle escapa, e seguro que a vostede tampouco, que a probabilidade de que Sumar non obteña representación é alta e que, polo tanto, Sumar reste opcións a un goberno de esquerdas.

As últimas enquisas danlle entre un e dous deputados. Pode ser a chave, como no goberno central, co que, por certo, estou totalmente de acordo, a nivel federal. Non creo que Sumar reste moito voto ao PSOE, algún, pode ser, pero creo que o que vai haber é moito voto novo, de socialistas que levaban tempo sen ir ás urnas. O moito ou pouco voto que eu poida mobilizar é voto que estaba na casa.

Achegouse Sumar a vostede ou vostede a Sumar? Contemplaron ambas partes que vostede fose noutra posición na lista?

Achegueime eu. Mostreilles a miña total disposición a ocupar o lugar que consideraran.

Tivo reaccións de moitos afiliados. Tamén de cargos orgánicos ou institucionais? Falou con Orozco?

Non, ningunha, nin positiva nin negativa. Non sei se porque non se atreven ou porque non lles sentou mal a decisión. Con Orozco falei, pero como foi un cargo creo que ten que quedar a nivel persoal.

Di que foi "hai uns días" cando se deu de baixa. Influíu o que sucedeu no Concello esta semana? Como viu a dimisión de Lara Méndez e o proceso sucesorio?

Non, non, para nada influíu. Penso que electoralmente a incorporación de Lara á candidatura do PSOE pode ser unha aportación importante. Sobre o relevo, descoñezo como se desenvolveu. Paréceme boa idea que sexa unha muller e penso que Miguel tamén ten a súa aportación.

Di que comparte a acción do partido a nivel federal. Tamén medidas que a moitos socialistas non agradan, como os acordos con Junts?

Non son crítico con ese tipo de acordos porque creo que á xente o que lle interesa é o día a día, a sanidade, as pensións, a educación... Ese tipo de acordos son decisións que o goberno tivo que tomar para garantir a gobernabilidade porque a alternativa era repetir eleccións ata o siglo XXII, ata que houbese unha maioría absoluta, e eses tempos quedaron atrás. Tampouco me gustaría que o PP gobernase con Vox, e non ía quedar máis remedio. Hai que adaptarse aos tempos.

A súa visión crítica co PSOE de Lugo si era coñecida, dende o momento en que o partido aceptou a esixencia de que Orozco non fose alcalde. Non cre que haberá quen pense que a decisión de ir en Sumar a toma dende o resentimento?

Estiven un tempo apartado da primeira liña porque necesitaba, incluso persoalmente, un tempo de reflexión. Do de Orozco eu non era moi partidario, pero politicamente non quedaba outra opción. A outra era que gobernase o PP.

Como viu os gobernos de Lara Méndez?

Ben. Penso que o BNG fixo unha aportación interesante. Como toda xestión política, é susceptible de valoracións positivas e doutras non tanto, pero o balance de erros e acertos penso que é positivo.

Que acerto e que erro destacaría?

Penso que os orzamentos públicos teñen que estar para cubrir as necesidades do día a día e a partir de aí pódense dedicar a outras cousas. Eu ao mellor tería optado por proxectos con máis demanda social.

Cando foi a última vez que votou o PSOE?

Sempre votei o PSOE.

En todas as convocatorias?

Si, si, era o coherente sendo afiliado.