"Hago asado, pero no sabe igual que allá"

→ Procedencia: Nació en 1974 en San Juan (Argentina)

→ Profesión: Carpintero. Ya lo era antes de migrar

→ Tiempo en Lugo: 18 años. Lleva desde 2005

Pablo Vega pide chorizo criollo en el bar. "La carne me tira". Si le preguntas por los criollos de Lugo en comparación con los de Argentina se queda callado. Acaba reconociendo que echa de menos "los asados de San Juan", la ciudad de 800.000 habitantes en la que nació en 1974. Es lo que más añora del país del que salió hace 18 años. "En Lugo hacemos asados, pero no saben igual que allá los hagas como los hagas. Es el sabor de la carne".

Vino a Lugo a la tercera oportunidad. "Un empresario argentino que me conocía me contrataba para Lleida en 1999. Le dije que no porque tenía mi carpintería y mi mujer tenía un colmado, y estábamos bien. Volvió a llamarme en 2002 para Lugo. Le volví a decir que no". Tardó tres años en cambiar de opinión. "No quería venir a España, no me interesaba; pero tenía tres hijos, había delincuencia y los precios empezaban a subir. Solo quería vivir de mi trabajo, pero era cada vez más difícil". "Los gallegos me preguntan por qué emigré si tenía un negocio y yo les contesto: ¿Por qué se fueron los gallegos a la Argentina?". Le resultó desgarrador vender su taller en San Juan, con sus máquinas y sus años de esfuerzo.

Lo primero que ganó en España fue saber que las cosas del supermercado costaban lo mismo de un día para otro. También ganó un apellido. "Me llamo Pablo Vega, pero aquí me pidieron otro apellido y les di el Gómez de mi abuelo. Él había emigrado a Argentina desde Albuñol, en Granada".

Todo lo que Pablo sabía de Lugo es que tenía una muralla. Llegó en primavera. Llovía. Las precipitaciones en esa época en el soleado San Juan son diez veces menores.

Se pasó un mes con el corazón anegado de tristeza. "Lloraba todos los días por mi mujer y por mis hijos. En Navidades los pequeños me pidieron como regalo estar conmigo. Fui a un banco con mi nómina a pedir un crédito para traerlos". Eran buenos tiempos. Un banco de la Avenida das Américas le ofreció diez veces más de lo que pedía para pagar los cuatro billetes de avión. Tuvo que gestionarlo uno de sus hijos. Pablo es artesano. "No sé nada de ordenadores. Me pides un mueble y te lo trazo en tres segundos sin hacer un dibujo porque lo veo claro, pero no me pidas que use un ordenador. Tengo un teléfono que me soluciona todo lo que necesito".

En Argentina estudió una formación profesional de fotografía, además de otra de carpintería. Aprendió a hacer fotos en carretes que se revelan con baños químicos. Abandonó la fotografía porque los móviles —"que te lo hacen todo"— mataron su sabiduría y su ilusión por practicarla.

Tiene una carpintería en la calle Portugal con un amigo de Castroverde. Su socio trabajó un tiempo en Argentina. "Engordó quince kilos por culpa de los asados. Empiezas a comer y no paras. Allí le ponen algo a la carne que hace que engordes", bromea Pablo. Compensa su amor vacuno con una bicicleta de montaña, que es como montarse en el esqueleto de una ternera.

Los dos socios cogieron el traspaso del negocio hace ocho años. "Tuvimos que limpiar y pintar todo", dice mientras pasa la mano distraídamente por un armario a medio montar. Mira las puntas de sus dedos y comenta, como pensando: "El polvillo avanza". Sonríe. "El polvillo es la muestra de que el negocio va bien".

Pablo Vega Gómez solamente quiere ser argentino. Ama su país, añora el asado y es católico. Cuando era joven mintió a un cura diciendo ser judío, pero era porque no quería asistir a las pesadas catequesis. En esos años le gustaban la música y la fotografía. Trabajaba en el montaje de conciertos.

Se ha asentado en Lugo. Su mujer y sus hijos no quieren volver. "Lo que valoro de Lugo es la tranquilidad, que vale más que el dinero que ganes". Ha tenido trabajo desde que llegó. "Estuve dos meses en el paro y enfermé porque no sé estar sin hacer nada".

Calcula que Argentina necesita "entre treinta y cuarenta años para levantarse". Observa a Javier Milei, el nuevo presidente, como una incógnita. No fue a votar porque se olvidó de hacer los trámites del correo y el día de los comicios no pudo ir al consulado de Vigo.

De la distancia le duele estar lejos de personas a las que quiere. "Hace poco perdí una hermana. Es la dureza del emigrante. No puedes hacer nada. El dinero y las flores no solucionan nada porque no estás allí. Tenía un nudo en la garganta".

Su coche no es nuevo, pero no lo necesita. Está orgulloso de cómo luce su furgoneta de trabajo: "Tengo rotulados el Valle de la Luna de San Juan y la muralla de Lugo, donde nací y donde vivo".