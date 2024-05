"Hace unos veinticinco años la palabra grafiti sonaba a crimen en Lugo"

En casa, podrá ser Manuel o, mejor, Manu. Pero en la calle sus obras están firmadas por Yoe 33. Yoe y Manu son la cara A y B de un mismo muralista y grafitero. Uno de los primeros que comenzó a pintar paredes en Lugo, hace más de un cuarto de siglo. Este viernes, de cuatro y media a seis y media, dará un taller, junto a Diego As, en la caseta de la luz contigua al muro que pinta, en la calle Portugal de Lugo, Eusebio Nsue, dentro del festival Urban Cores.

¿Cómo lo llamo? ¿Manu o Yoe 33?

Yoe 33, mejor. Me lo puse cuando tenía 12 o 13 años. Cuando empecé a hacer grafitis, pasé por muchos nombres diferentes hasta que busqué uno sencillo y reconocible y elegí este.

¿Y por qué Yoe 33?

Pensé en Joe, pero no lo quería en inglés. Así que elegí lo mismo pero con y y quedó Yoe, de yo, de "aquí estoy yo".

¿Cómo empezó?

Siempre me gustó pintar. Lo heredé de familia: mi madre era profesora de pintura, mi padre dibujaba y mi abuelo pintaba también. Un día cayó un bote de spray en mis manos y me enamoró.

¿De qué forma llegó el bote de pintura a su vida?

Era un chaval que escuchaba hip hop y los grafitis estaban relacionados con este tipo de música y con el break dance, los DJ y el rap. El break se me da fatal. Así que por defecto me quedaba ser pintor.

Cuando se inició esto, ¿los grafitis eran un arte o un acto vandálico?

Los grafiteros pensaban en arte, independientemente de que fuese un acto vandálico o no. Por ejemplo, una Gioconda se podría pintar en la calle y por eso no dejaría de ser arte. Hace veinticinco años nadie te dejaba un muro para pintar y la palabra grafiti sonaba a crimen. La gente metía en el mismo saco los grafitis bien hechos (murales) con los actos vandálicos. Con el paso del tiempo, se fueron diferenciando.

¿Por qué ese cambio de percepción?

Estuvimos pintando en la clandestinidad hasta que en el año 2000 se hizo un concurso en Lugo al que vinieron grafiteros importantes de Los Ángeles (Estados Unidos), Alemania, Polonia, Italia o México, que hicieron unos murales chulos. Y los lucenses vieron que eran, además de artistas, gente sociable. Así se fue normalizando el grafiti, paso a paso.

¿Lo trataron alguna vez como delincuente por pintar?

Sí, fue una anomalía. No entendían lo que estaba haciendo.

¿Lo multaron?

Sí.

¿Y lo llevaron al calabozo?

También, pero dejémoslo ahí.

¿Qué lo movió a crear Concepto Circo, la primera empresa de grafiteros en Lugo?

Concepto Circo lleva ya veinte años y ahora estamos yo y Marcos Pereira. Cuando dejé de trabajar como realizador en la productora Atlas, decidimos montar esta firma que, además de grafitis, tenía una marca de moda, Circo Wear. También hacíamos producción audiovisual y diseño gráfico.

¿Eran unos revolucionarios los grafiteros de entonces?

El objetivo no era ese. Esa era la consecuencia, sin más.

¿Qué predomina en un grafiti: el dibujo o el mensaje?

Depende de quien lo ejecute y de si es un encargo o no.

Pero el grafiti puede ser un vehículo para comunicar algo ¿no?

Aunque no sea un mensaje explícito como tal, escrito, sí puede contener un mensaje cromático.

¿Están de moda ahora los grafitis?

Lo que está de moda son los murales, que se hacen con pintura plástica. Los grafitis se hacen con spray y tienen su propio lenguaje, con sus personajes, colores vistosos y una cierta 'ilegalidad'.

¿No nos pasaremos ahora con tanto mural que vemos?

Soy de los que prefieren ver una pared con un motivo que sin nada. Creo que al 90 por ciento de la gente le gusta levantar la vista y ver la obra de un artista. Mola que los haya en casi todas las esquinas. Los murales no son tojos, son figuras con color.

También está llegando este arte a la zona rural. ¿Pensó hace años que sería posible la convivencia entre una vaca y un grafiti?

Jamás,ni nada de lo que está pasando: que haya murales, premios... Al final, la sociedad los aceptó.

¿Lugo está a la vanguardia de los grafitis?

Tuvimos tres premios en menos de dos años y dos festivales funcionando. No está mal.

¿Cuáles fueron los murales hechos por usted que más satisfecho le dejaron?

Uno que hice en A Coruña, en la calle Mont Roig, 'Coruña á vista' y 'A castrexa', de Lugo.

Estuvo a punto de ser el mejor mural del mundo, pero no fue así. ¿Le quedó mal sabor de boca?

Cualquiera que compite quiere estar cerca de la pole y siempre te va a quedar mal sabor de boca si no lo logras. No soy nada conformista. Quedar de tercero está bien, pero no eres el primero.

¿Por qué el grafiti no es cosa de mujeres?

Cada vez hay más mujeres pintando pero es un mundo de hombres. Una compañera me dio una explicación... Cuando pintábamos con nocturnidad y alevosía, lo hacíamos a las cuatro o cinco de la mañana. Y ella me dijo: "Si lo hiciera yo sola, podría tener problemas a esas horas". Puede ser eso...